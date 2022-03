Monark anuncia "fim das férias" após ser desligado do Flow Podcast

Após um tempo afastado das redes sociais, Monark anunciou que está de volta. O youtuber se envolveu em uma polêmica no mês de fevereiro após defender a criação de um partido nazista no Brasil durante um dos episódios do Flow Podcast. Depois disso, ele foi desligado do programa e anunciou que ficaria um tempo fora da internet.

Ao ser acusado de fazer apologia ao nazismo, Monark chegou a fazer um vídeo pedindo desculpas, afirmando que na ocasião estava bêbado e pediu compreensão do público. Após ser desligado do Flow, o apresentador decidiu continuar criando conteúdo no YouTube, mas declarou nas redes sociais que a plataforma havia suspendido a monetização do canal e afirmou estar sofrendo "perseguição política".

Monark recebeu diversas críticas na internet por sua postura e decidiu se afastar das redes sociais. "Gente essa parada toda não tá fazendo bem pra minha cabeça, eu vou ficar um tempo fora da internet. Até daqui um tempo", escreveu no Twitter. No Instagram, ele compartilhou uma foto com a seguinte legenda no mês passado: "Curtindo minhas férias forçadas de cancelamento".



No entanto, ele anunciou sua volta na última terça, 22 de março. "Minhas férias acabaram, se preparem que eu to de volta, agora com mais liberdade do que nunca!", declarou. O apresentador também comentou a entrada da plataforma canadense Rumble no mercado brasileiro, um site de compartilhamento de vídeo semelhante ao YouTube.

A plataforma é conhecida por atrair conservadores da extrema-direita que acusam outras redes sociais de censura. "Está aí uma plataforma que respeita a liberdade de expressão e que não vai censurar ninguém", afirmou Monark.

