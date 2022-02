YouTube proíbe Monark de criar novos canais: "Retaliações não acabam"

Em publicação realizada em seu perfil no Twitter nesta sexta-feira, 18, o ex-apresentador do Flow Podcast, Monark, afirmou ter tido a monetização de seu canal principal suspensa pelo YouTube e até alegou ter sido proibido de criar novos canais na plataforma. O youtuber publicou uma captura de tela de um e-mail enviado pelo suporte da empresa em que há mais detalhes sobre a ação.

O comunicado alega a preocupação do YouTube com “recentes declarações relacionadas ao nazismo em um dos canais” de Monark - no caso, elas ocorreram no canal “Flow Podcast”. Assim, o e-mail fala sobre “danos significativos” à comunidade causados pelas afirmações do youtuber e também sobre “violação de políticas de responsabilidades do criador de conteúdo”.

Sobre o assunto Patrocinadores rompem com Flow após declaração de Monark sobre nazismo

Monark sai do Flow após defender existência de partido nazista

Saiba quem são Monark e Adrilles, nomes que se envolveram em polêmica sobre nazismo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Por isso, a monetização do canal principal do ex-apresentador do Flow foi suspensa e, enquanto a suspensão estiver sendo aplicada, Monark “não poderá criar um novo canal ou se utilizar de um canal de terceiros para burlar as restrições do Programa de Parceiros do YouTube”. Caso descumpra a decisão, o canal pode ser removido de forma permanente da plataforma. A monetização é a forma que o criador de conteúdo tem para rentabilizar seu trabalho pelo YouTube a partir de anúncios na plataforma.

A suspensão da monetização de seu canal e a proibição ocorrem mais de dez dias após Monark defender a existência de um partido nazista reconhecido pela lei. A fala do youtuber ocorreu durante edição do Flow Podcast com os deputados federais Kim Kataguiri (Podemos-SP) e Tabata Amaral (PSB-SP). Após a repercussão negativa, Monark foi desligado do programa e deixou de ser sócio dos Estúdios Flow.

Sobre o assunto Monark se justifica após defender existência de partido nazista: "tava bêbado"

Flow Podcast perde patrocinadores e famosos pedem para retirar entrevistas

Entenda por que é errado defender a existência de um partido nazista

Diante das decisões do YouTube, Monark alega estar “sofrendo perseguição política” e até acha que “existem pessoas poderosas querendo destruir a sua vida”. Ele publicou um vídeo em que pede ajuda de seus seguidores e afirma enfrentar “retaliações” que “não acabam”:

“Eu sofri as consequências. Eu saí do Flow, do meu programa, pedi desculpas várias vezes, mas as retaliações não acabam. Parece que pessoas muito poderosas querem me destruir completamente. Eu preciso da ajuda de vocês, porque isso não é justo. Errar, eu errei, mas as consequências estão muito fora de proporção. Estão literalmente tentando acabar e aniquilar com a minha vida. É isso que vocês acham justo?”.



No comunicado do YouTube, não há informação a respeito de por quanto tempo o canal principal de Monark ficará suspenso.

Preciso da ajuda de vocês. pic.twitter.com/8tlQ8athGd — ♔ Monark (@monark) February 18, 2022





Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags