Oscar 2022: onde assistir aos principais filmes indicados? Veja lista

Os indicados para concorrerem ao prêmio do Oscar 2022 neste domingo, dia 27, podem ser assistidos nas diversas plataformas de streaming disponíveis no Brasil. A cerimônia no teatro Dolby, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos (EUA). Confira abaixo a lista de filmes indicados e onde assistir:

Ataque dos cães

Direção: Jane Campion

Onde assistir: Netflix

O drama, produzido pela Netflix, sobre conflitos familiares é estrelado por Benedict Cumberbatch

(Sherlock, Doutor Estranho) e Kirsten Dunst (Trilogia Homem-Aranha, Marie Antoinette). O filme é o maior indicado aos Oscar de 2022, em 12 categorias. A diretora é a primeira mulher a ser indicada por duas vezes na carreira para a categoria de "Melhor Direção".

Duna

Direção: Denis Villeneuve

Onde assistir: HBO Max

Descrição: A nova adaptação do épico da ficção científica de Frank Herbert sobre intrigas políticas interestelares estrela Timothée Chalamet (Adoráveis Mulheres, Me Chame Pelo Seu Nome) e Zendaya (Euphoria, Malcolm & Marie).

Não Olhe Para Cima

Direção: Adam McKay

Onde assistir: Netflix

Descrição: O drama/comédia distópica bombou nas redes ao falar sobre era da pós-verdade e o impacto da mídia na percepção da realidade. Estrelado por Leonardo DiCaprio (Titanic, O Retorno) e Jennifer Lawrence (Mãe!, Jogos Vorazes).

Drive My Car

Direção: Ryusuke Hamaguchi

Onde assistir: MUBI (a partir do dia 1º de abril)

(a partir do dia 1º de abril) Descrição: A história do encontro entre um viúvo inconformado com o luto e uma mulher misteriosa foi indicada ao prêmio mais importante da cerimônia: o de melhor filme do Oscar 2022. Estrelado por Hidetoshi Nishijima (Guilty Flag, What Did You Eat Yesterday?) e Tôko Miura (Come Come Everybody).

Amor, sublime amor

Direção: Steven Spielberg

Onde assistir: Disney+

Descrição: O remake do clássico de 1961 sobre um romance entre duas pessoas separadas pela sociedade chegou aos cinemas em 2021 depois de vários adiamentos, por conta da pandemia de Covid-19. Estrelado por Ansel Elgort (A culpa é das estrelas, Divergente) e Rachel Zegler (Shazam).

Casa Gucci

Direção: Ridley Scott

Onde assistir: Apple TV (aluguel)

Descrição: O drama sobre a ascensão e a queda da família italiana fundadora da marca de grife Gucci levantaram muitas expectativas para indicações do Oscar 2022, inclusive de Melhor Atriz, mas acabou levando só duas indicações, para maquiagem e para cabelo. Estrelado por Lady Gaga (Nasce Uma Estrela) e Adam Driver (História de um Casamento)

Encanto

Direção: Byron Howard, Jared Bush

Onde assistir: Disney+

Descrição: A nova animação da Disney viralizou nas redes sociais por conta de sua trilha sonora, mais notadamente com as músicas “We Don’t Talk About Bruno” e "No Me Diga", com mais de um milhão de vídeos no áudio na plataforma TikTok. Com as vozes de Stephanie Beatriz (Brooklyn 99, In The Heights) e Wilmer Valderrama (That 70’s Show

Alguns dos filmes indicados ao Oscar 2022, como Belfast, Spencer e Licorice Pizza não estão disponíveis para serem assistidos nas plataformas de streaming.

