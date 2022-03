Voltado a negros e LGBTQIA+, curso de roteirização audiovisual abre inscrições

Criada pelo roteirista Junior Figueiredo e desenvolvida junto ao ator Rodrigo Sant’Anna, a nova edição do Clube do Pensamento em parceria com a Netflix será gratuita e virtual

Em parceria com a Netflix, o Clube do Pensamento abre inscrições para curso de roteiro destinado a negros, terceira idade, pessoas com deficiência e LGBTQIA+ de baixa renda de todo o Brasil. Os interessados podem se inscrever pelo site do Clube do Pensamento até o dia 27 de março de 2022. As aulas estão previstas para acontecerem entre os meses de abril e junho.

O projeto visa construir uma indústria audiovisual mais inclusiva, ao mesmo tempo em que oferece capacitação técnica para que novos artistas contem suas histórias. As aulas do projeto serão ministradas pelo roteirista Junior Figueiredo e o ator Rodrigo Sant’Anna.

Gratuita e virtual, a nova edição do clube busca formar talentos que desejam começar suas carreiras de roteirista em salas de comédia, sendo um primeiro passo para formar assistentes de roteiro. Foi observando o atual cenário do mercado de trabalho que Junior Figueiredo, roteirista de diversos programas do Multishow, inclusive “Tô de Graça” e “Os Suburbanos'', percebeu a necessidade de uma mudança.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Minha motivação para criar o Clube do Pensamento está diretamente ligada à minha própria história. Vim de uma realidade onde trabalhar com arte era uma abstração. A ideia de que se pode chegar ao topo com talento e perseverança legitima as desigualdades, nos fazendo crer que a culpa é nossa, que não tentei o suficiente, que não sou de fato bom no que faço”, comenta ele.

Ao seu lado, o ator Rodrigo Sant’Anna, conhecido por vários trabalhos, como sua participação no Zorra Total, afirma o desejo de tornar o mercado mais plural. “Se temos mais pretos contando histórias, mais histórias de pretos serão produzidas, e o mesmo se dá para todos os outros grupos historicamente excluídos. Já passou da hora de dar espaço para que esses grupos contarem suas histórias. Eu, que sou preto, gay e favelado, sou a exceção”, comenta o ator que ministrará aulas no Clube do Pensamento.

Sobre o assunto Remake de Pantanal: "Encontro de Jumas" nos bastidores da nova novela

K-pop: Red Velvet faz comeback com clipe de "Feel My Rhythm" e novo EP

Com Jeneci e Giuliano Eriston, confira shows no Cineteatro São Luiz

Após sair da Record TV, Sabrina Sato vira embaixadora da Globoplay

Em entrevista ao jornal O POVO, Junior Figueiredo ressalta a dificuldade que muitas pessoas têm de iniciar os estudos na área de audiovisual, além de, na maioria das vezes, não conhecerem ninguém do meio. “Nosso objetivo é dar visibilidade a essas pessoas e fazer com que elas iniciem o processo técnico”, comenta ele.

Os selecionados após a inscrição estarão com Junior e Rodrigo imersos em sete semanas no curso que trará rodas de bate-papo e aulas práticas, em São Paulo. Os inscritos que não forem selecionados ainda terão acesso às aulas editadas posteriormente. “Além do aprendizado, queremos fazer do curso uma oportunidade. É como uma brecha que se abre numa barreira tão grande de preconceitos da nossa sociedade”, conclui Junior.

Clube do Pensamento

Período de inscrição: 18 a 27 de março de 2022

Formato: Virtual

Gratuito

Quem pode se inscrever: Pessoas de baixa renda que são negras, terceira idade, moradores de comunidades, PCDs e LGBTQIA+ de todo o Brasil.

Onde se inscrever: www.clubedopensamento.com.br



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui

Tags