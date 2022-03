K-pop: Red Velvet faz comeback com clipe de "Feel My Rhythm" e novo EP

Além de um novo videoclipe, Red Velvet lançou o EP "The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm", que está disponível em todas as plataformas digitais de música

O Red Velvet fez seu comeback nesta segunda-feira, 21 de março. O grupo de k-pop lançou o mini-álbum “The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm”, que está disponível em todas as plataformas digitais de música.

O EP tem seis faixas: “Rainbow Halo”, “Beg For Me”, “Bamboleo”, “Good, Bad, Ugly”, “In My Dreams” e “Feel My Rhythm”. Esta última, que também é a faixa-título, ganhou um videoclipe no Youtube.

O clipe já conta com mais de cinco milhões de visualizações desde seu lançamento. No conteúdo, o quinteto utiliza conceitos do balé clássico.

Em conferência global, a cantora Seulgi falou sobre o trabalho no Red Velvet: “O que eu mais amo no Red Velvet é que sempre estou animada e curiosa para o que vamos fazer no próximo álbum. Somos um grupo que nunca faz a mesma coisa, acredito que esse é um dos motivos pelo qual nossos fãs nos amam”.

O Red Velvet estreou no mercado sul-coreano em 2014, por meio da SM Entertainment. O girlgroup é formado por cinco integrantes: Irene, Yeri, Seulgi, Wendy e Joy.

Considerado um dos grupos mais famosos da terceira geração do k-pop, tem várias músicas populares, como “Queendom”, “Psycho”, “Happiness” e “Zimzalabim”.



