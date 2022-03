Após sair da Record TV, Sabrina Sato vira embaixadora da Globoplay

Sabrina Sato, Juliette e Paulo Vieira são embaixadores do streaming Globoplay. A apresentadora assinou contrato com a Globo depois de sair da Record TV

Após sair da Record TV, Sabrina Sato divulga uma série de novas ações com a Rede Globo. Agora, ela será uma das embaixadoras do streaming Globoplay.

A apresentadora será uma das representantes da marca, ao lado da cantora Juliette e do humorista Paulo Vieira. “Estou muito feliz de entrar para o time Globoplay, como representante da marca”, disse em texto divulgado para a imprensa.

Ela também fará parte do programa “Saia Justa”, que estreia no dia 30 de março, além de comandar o reality show “Desapegue se for Capaz”, que começa a ser exibido no dia 6 de maio. Essas são algumas das parcerias de Sabrina Sato com a Rede Globo.

A apresentadora anunciou que sairia da Record TV há uma semana. “Esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira, porque, mesmo recebendo todo esse amor e cuidado, eu sinto que preciso seguir… Eu sinto que ainda tenho muito para fazer. Essa sou eu!”, escreveu em suas redes sociais.



