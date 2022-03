Ponto de ônibus na frente da obra de Sérvulo Esmeraldo é demolido no Pici

O ponto de ônibus que impedia a visualização da obra "Quadrados", do Sérvulo Esmeraldo, foi demolido na última quinta-feira, 17 de março

O ponto de ônibus que ficava na frente da obra “Quadrados”, do artista cearense Sérvulo Esmeraldo, foi demolido na última quinta-feira, 17 de março. A escultura está localizada na avenida Humberto Monte, no bairro Pici.

A ação aconteceu depois que a Universidade Federal do Ceará (UFC) solicitou a demolição para a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza (Etufor) com o objetivo de respeitar o trabalho do artista cearense e também preservar o patrimônio cultural da instituição federal.

A Etufor instalou o ponto de ônibus durante a reforma na Praça Prisco Bezerra, solicitada pela UFC em 2019 e realizada pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Apesar de a estrutura ter sido retirada, a parada continua ativa.

Para não prejudicar as pessoas que utilizam o transporte público, a Superintendência de Infraestrutura e Gestão Ambiental da UFC se reúne com a Etufor para discutir uma nova instalação.

Sérvulo Esmeraldo (1929 - 2017) foi um multiartista cearense, natural do Crato, que trabalhou com esculturas, pinturas, ilustrações e gravuras. Em publicação de fevereiro, O POVO discutiu sobre o legado do artista para a arte brasileira.



