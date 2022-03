Temperatura Máxima hoje, 20: qual filme vai passar domingo, na TV Globo?

Um filme de ficção científica vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 20 de março (20/03). Longa começa no início da tarde, na TV Globo, após o Esporte Espetacular

Um filme de ficção científica vai passar na Temperatura Máxima de hoje, domingo, 20 de março (20/03), na programação da TV Globo, às 12 horas e 30 minutos (horário de Brasília). Trata-se de “Círculo de Fogo: A Revolta”.

Jake é o filho de Stacker, o responsável pelo comando do programa Jaeger. Apesar de ser um talento promissor, o jovem abandonou o treinamento para entrar no mundo do crime e vasculhar lugares abandonados em busca de peças tecnológicas.

Em um esconderijo, conhece Amara, que está construindo um robô de porte pequeno clandestinamente. Juntos, começam a ser perseguidos e são capturados.

Com o objetivo de escapar da prisão, eles são enviados para o treinamento de pilotos Jaeger. No local, o protagonista reencontra sua irmã, uma heroína de guerra.

Dirigido por Steven S. DeKnight, o filme conta com John Boyega, Scott Eastwood, Cailee Spaeny e Rinko Kikuchi no elenco.



Veja trailer

Filme da Temperatura Máxima hoje, 20



Círculo de Fogo: A Revolta

Quando: hoje, domingo, 20 de março (20/03), às 12 horas e 30 minutos

Onde: no canal aberto da Globo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Escute o podcast aqui.

