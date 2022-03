Pré-Bienal do Livro do Ceará discute afrofuturismo e literatura indígena

Na programação da semana, Daniel Munduruku, escritor e curador da Pré-Bienal do Livro do Ceará, participa de uma mesa-redonda na Bece

A Pré-Bienal do Livro do Ceará continua com uma série de atividades até o fim de março. E, nesta semana, a programação discutirá a literatura negra e indígena.

Na quinta-feira, 17, haverá a mesa-redonda “Sertão punk e afrofuturismo”, com os convidados Alan de Sá, Kinaya Black e Oziel. Evento será transmitido on-line pelo canal do Youtube da Biblioteca Pública Estadual do Ceará.

Os três abordam o “afrofuturismo”, um movimento estético que mistura elementos da ficção científica, da fantasia e dos elementos futuristas a partir de uma visão afrocentrada. O Vida&Arte, inclusive, publicará uma matéria sobre o assunto no domingo, 20, no impresso e no OP+.

Já na sexta-feira, 18, acontecerá a mesa “Diálogo sobre infância e a história da luta social no Brasil Independente”, com participação do escritor e professor Daniel Munduruku, que também é curador da Bienal do Livro do Ceará.

Além dele, estará presente a escritora e jornalista Monyse Ravena, com mediação da historiadora Adelaide Gonçalves. Ação acontecerá presencialmente na Bece. Inscrições são gratuitas e devem ser feitas on-line.

Nesta quarta-feira, 16, ocorreu o evento on-line “Vozes Indígenas - porquê e para quê a escrita”, que está disponível no canal do Youtube da biblioteca. A poeta e contadora de histórias Auritha Tabajara, que ficou conhecida como a primeira cordelista indígena do País, fala sobre a literatura produzida pelos indígenas.

Programação da Pré-Bienal do Livro

quinta-feira, 17, às 19 horas

- Mesa-redonda “Sertão punk e afrofuturismo”, com Alan de Sá, Kinaya Black e Oziel; mediação de José Wellington

Onde: no canal do Youtube da Biblioteca Pública Estadual do Ceará

sexta-feira, 18, às 19 horas

- Mesa-redonda “Diálogo sobre infância e a história da luta social no Brasil Independente”< com Daniel Munduruku e Monyse Ravena; mediação de Adelaide Gonçalves

Onde: na Bece (avenida Leste Oeste, 255 - Centro)

Mais informações: no site da biblioteca

Bienal Internacional do Livro

Quando: até 31 de março

Onde: nas plataformas digitais e na Bece

Mais informações: no site da Secult-CE e no perfil do Instagram @bece_bibliotecaestadualdoceara



