Sabrina Sato anuncia sua saída da Record TV após oito anos na emissora

Nessa quarta-feira, 16, a apresentadora Sabrina Sato deixou a Record TV após trabalhar durante oito anos na emissora. Amplamente conhecida por sua trajetória nas telas, tendo passado pela RedeTv!, pelo Big Brother Brasil e pelo Pânico na TV, dentre outros, a artista se despede para “viver novas histórias e encarar novos desafios”.

No vídeo postado em suas redes sociais, Sabrina relembra todos os seus feitos na emissora, dentre eles, ter feito seu próprio programa, “Programa da Sabrina”, e ter conduzido diversos reality shows, como o “Ilha Record”.

“Aqui é minha casa, onde eu amadureci, como mulher, como pessoa. Eu aprendi muito”, comenta Sabrina sobre a Record TV. A apresentadora também pontua que entrou na emissora em uma época que ninguém acreditava nela. “Eu era uma menina, tinha o sotaque do interior, com traços orientais, e vários rótulos que eu carregava comigo, mas eles me receberam como uma rainha, eu recebi amor", relembra.

Segundo o UOL Notícias, Sabrina Sato teve sua contratação pelo GNT anunciada em janeiro, onde irá apresentar o programa: "Desapegue Se For Capaz". Ela também fará participações semanais no "Saia Justa".

“Esse é um dos momentos mais difíceis da minha carreira, porque, mesmo recebendo todo esse amor e cuidado, eu sinto que preciso seguir”, afirma Sabrina. Ela ainda acrescenta que seria fácil e confortável continuar na emissora, e por isso precisa encarar novos desafios. “Eu sinto que ainda tenho muito para fazer. Essa sou eu!”, finaliza.



