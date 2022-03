Unifor realiza exposição sobre centenário da Semana de Arte Moderna de 1922

A Universidade de Fortaleza promove uma série de ações culturais durante a II Semana de Arte Unifor, que acontece entre terça-feira, 22, e sábado, 26. Um dos destaques é a exposição “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”.

Com curadoria de Regina Teixeira de Barros, a mostra tem o objetivo de celebrar o evento que se tornou um marco para a consolidação do movimento modernista no Brasil. Na época, dezenas de artistas como Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Victor Brecheret e Anita Malfatti, se reuniram no Theatro Municipal de São Paulo para refletir sobre novas visões acerca da arte brasileira.

Na Unifor, a obra-símbolo será a tela “Figuras (Seresta)”, pintada por Emiliano Di Cavalcanti. Além desta, aproximadamente 150 trabalhos estarão expostos - todos eles manifestam o sentimento de renovação do início da década de 1920.

A universidade também promoverá uma palestra com a curadora na quarta-feira, 23. No dia seguinte, haverá uma mesa-redonda sob a temática “Reflexos da Semana de 22 nas Artes Visuais, Arquitetura e Literatura do Ceará”.

Outras ações ocorrerão durante a Semana de Arte da Unifor, como a solenidade do Prêmio de Literatura Unifor - Crônicas, que divulgará os autores selecionados do ano. Evento acontece na quinta-feira, 24, e contará com a entrega dos prêmios e o lançamento dos livros das categorias “Obra Inédita” e “Trabalhos Inéditos”.

A programação finaliza no sábado, 26, com apresentação do Grupo Mirante de Teatro por meio do projeto “Tarde com Arte”. A iniciativa destinada a todas as faixas etárias apresenta a trajetória de diferentes artistas.

Programação da II Semana de Arte Unifor

terça-feira, 22, a partir das 19 horas

- Exposição “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”

Onde: no Espaço Cultural Unifor

quarta-feira, 23

- 9h30min: Palestra sobre a exposição “100 anos da Semana de Arte Moderna em acervos do Ceará”, com a curadora Regina Teixeira de Barros

Onde: Auditório da Biblioteca Central Unifor

- 19 horas: Lançamento do livro “Coleção Museus Brasileiros – Fundação Edson Queiroz”, do Instituto Cultural J. Safra

Onde: no Espaço Cultural Unifor

Mais informações: evento restrito aos convidados

quinta-feira, 24

- 9 horas: Lançamento da Pedra Fundamental do Complexo Yolanda e Edson Queiroz

Onde: Auditório da Biblioteca Unifor

Mais informações: evento restrito aos convidados

- 9h30min: Mesa-redonda “Reflexos da Semana de 22 nas Artes Visuais, Arquitetura e Literatura do Ceará”

Onde: Auditório da Biblioteca Central Unifor

- 19 horas: Solenidade do Prêmio de Literatura Unifor - Crônicas

Onde: Auditório da Biblioteca Central Unifor

sábado, 26, às 16 horas

- Contação de histórias do Grupo Mirante de Teatro Unifor

Onde: Espaço Cultural Unifor

II Semana de Arte Unifor

Quando: de terça-feira, 22, a sábado, 26

Onde: na Universidade de Fortaleza (avenida Washington Soares, 1321 - Edson Queiroz)



