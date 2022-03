Netflix, Disney Plus e Amazon: veja os lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou os filmes e séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Disney Plus, Netflix, Amazon Prime Video, Belas Artes à La Carte e Mubi

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

Na Netflix, um dos destaques é a série documental “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central”. A produção mostra a história do crime que aconteceu no Banco Central de Fortaleza, considerado um dos maiores assaltos do País. Em 2005, um grupo conseguiu invadir o cofre e roubar R$160 milhões.

Com depoimentos inéditos de policiais e de criminosos, revela pontos-chave do golpe milionário. Documentário é dividido em três episódios e tem como base várias coberturas do O POVO na época.

Uma das estreias do Amazon Prime Video é o filme “Águas Profundas”, de Adrian Lyne. Baseado no romance homônimo de Patricia Highsmith, longa-metragem foca em um casal que passa por problemas no casamento.

Vic e Melinda Van Allen sentem prazer em fazer brincadeiras psicológicas e decidem adiar o divórcio ao abrir o relacionamento. Um dos amantes da mulher é encontrado morto, e o marido finge tomar o crédito para assustar a esposa.

A mulher se torna a piada da vizinhança, entretanto, uma situação começa a acontecer: as pessoas com quem se relacionam morrem de forma misteriosa. Elenco é composto por Ben Affleck, Ana de Armas e Tracy Letts.

Já o Disney+ adiciona vários títulos, como “Doze é Demais”, “Mais que Robôs”, “Zog” e “Mistérios da Antiguidade com Albert Lin: Tikal”. Também há novas temporadas de “Família Radical: Maior e Melhor”, “Amphibia” e “Spidey e seus Amigos Espetaculares”.

Netflix

quarta-feira, 16

- O Rei das Fugas

- 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central

sexta-feira, 18

- Recursos Humanos

- Top Boy (temporada 2)

- Light the Night (parte 3)

- Sorte de Quem?

- Caranguejo Negro

domingo, 20

- Clima do Amor

Disney+

sexta-feira, 18

- Doze é Demais

- Mais que Robôs

- Família Radical: Maior e Melhor (episódio 5)

- Amphibia (temporada 3)

- Spidey e seus Amigos Espetaculares (temporada 1)

- Zog

- Mistérios da Antiguidade com Albert Lin: Tikal

Amazon Prime Video

sexta-feira, 18

- Águas Profundas

- Infiltrado

HBO Max

quinta-feira, 17

- DMZ

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 17

- Farrapo Humano

- Brancaleone nas Cruzadas

- Escândalo na redação

- A Condenada

- Guerra dos pelados

sexta-feira, 18

- Roda do Destino

Mubi

quinta-feira, 17

- Atrás há relâmpago

sexta-feira, 18

- Love After Love

domingo, 20

- O Dia da Transa



