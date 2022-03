Sydney Sweeney, de "Euphoria", estará no elenco do filme "Madame Web"

Sydney Sweeney e Dakota Johnson estarão no elenco do filme "Madame Web", nova produção da Sony

Sydney Sweeney, que obteve grande sucesso na internet após interpretar uma das protagonistas de “Euphoria”, foi escalada para um novo filme da Sony. Ao lado de Dakota Johnson, ela estará no longa-metragem “Spider Web”.

As informações foram confirmadas pela própria atriz em suas redes sociais. Em seu perfil no Instagram, ela compartilhou uma matéria do portal estadunidense Deadline na quarta-feira, 16 de março.

Produção será baseada nas histórias em quadrinhos de “Madame Teia”, da Marvel. Previsão de lançamento e outros nomes do elenco ainda não foram divulgados.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na narrativa, uma mulher sofre de miastenia grave, uma fraqueza e fadiga rápida dos músculos. Por causa disso, vive conectada a uma máquina para manter-se com vida.

O equipamento se assemelha com uma teia de aranha. E a protagonista serve de “guia espiritual” para o Homem-Aranha.

Entretanto, a personagem nunca chegou a lutar diretamente com vilões. Por isso, de acordo com o Deadline, o projeto pode seguir com outra trajetória.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Bloquinho Goxtoso: Silva e Duda Beat fazem show na Praia do Futuro

Gratuito: Espetáculo "Zabumba" reflete a pluralidade do Nordeste, no Dragão

Banda Paper Cigarettes promove primeira edição do Festival Conchavo

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui.

Tags