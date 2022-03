Show solidário arrecada dinheiro para tratamento de Tarcísio Sardinha

O show "Amigos de Sardinha" acontece neste domingo, 20 de março, no Cineteatro São Luiz, e reúne vários artistas cearenses

O compositor e multi-instrumentista cearense Tarcísio Sardinha enfrenta problemas de saúde e está internado em hospital desde o início deste ano. Ele, que já se apresentou ao lado de grandes nomes da música e também tem discos lançados em sua trajetória, foi responsável por formar as novas gerações da arte cearense como professor. Agora, vários músicos se reúnem no show “Amigos de Sardinha”, que acontece neste domingo, 20 de março, no Cineteatro São Luiz.

O evento tem o objetivo de arrecadar dinheiro para o tratamento do compositor. Na data, alguns nomes que subirão aos palcos são: Bárbara Sena, Vannick Belchior, Chico Pessoa, Theresa Rachel, Juruviara, Neo Pi Neo, Freitas Filho, Fernando Rosa, Ciribáh Soares, Lídia Maria, Marina Cavalcante, Ingrid Sales e Gabriela Mendes.

O show contará com direção musical do mastro Adelson Viana. A banda será composta por Adelson, Eduardo Holanda, Lu D’Sosa, Filipe Mota, Lauro César, Rômulo Santiago, Hoto Jr. e Pantico Rocha.

A apresentação acontece por meio do projeto “São Luiz Solidário”. Toda a renda da bilheteria será doada para o artista. Os ingressos variam entre R$ 40, a inteira, e R$ 20, a meia. As pessoas que não poderão comparecer ao show, mas querem fazer uma contribuição, podem realizar uma transferência para o PIX: [email protected]

Todos os profissionais envolvidos no show que não fazem parte da equipe do Cineteatro São Luiz estarão trabalhando de forma voluntária. Evento começará às 18 horas.

Show “Amigos de Sardinha"

Quando: domingo, 20 de março, às 18 horas

Onde: no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)

Quanto: R$ 20 a meia e R$ 40 a inteira

Ingressos: no site do Sympla

PIX: [email protected]

