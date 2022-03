3 Tonelada$: documentário da Netflix alcança primeiro lugar no Top 10

O documentário que reconstitui o assalto ao Banco Central em 2005, em Fortaleza, estreou ontem e já ganhou grande destaque no streaming

A nova série documental da Netflix, “3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central”, ocupou o 1º lugar no Top 10 da plataforma nesta quinta-feira, 17. A produção, composta por três episódios, revê momentos-chave do golpe milionário do ano de 2005.

Dirigida por Rodrigo Astiz, roteirizada por Daniel Billio e produzida pela Mixer Films, a série que traz à tona o roubo de R$ 164 milhões dos cofres do Banco Central de Fortaleza é dividida em três momentos: o crime em si, a procura dos criminosos e o que foi feito do dinheiro.

A produção garante revelar, durante seus episódios, que têm em torno de uma hora, detalhes do furto e suas trágicas consequências, incluindo sequestros e assassinatos. Obra audiovisual tem, como uma de suas fontes de informação, a extensa cobertura do O POVO na época.

Após um dia de seu lançamento, “3 Tonelada$” ganhou grande reconhecimento dos telespectadores da Netflix. A estreia da série faz parte do projeto “Mais Brasil na Tela”, que traz conteúdos nacionais inéditos para a plataforma.

