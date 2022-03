A atração fatal entre Ben Affleck e Ana De Armas

Se existe um diretor que sabe fazer um thriller erótico em Hollywood, é Adrian Lyne.

Autor de filmes como "Nove Semanas e Meia", "Proposta Indecente" e "Atração Fatal", Lyne, de 81 anos, definiu o gênero nas décadas de 1980 e 1990.

Em seguida, sua carreira parou no início dos anos 2000. Ele não grava um filme há duas décadas, mas seu retorno às telas tem sido grande.

"Águas Profundas", no Amazon Prime Video a partir de 18 de março, revisita a questão da infidelidade conjugal, com Ben Affleck e Ana De Armas.

Os dois foram brevemente um casal na vida real e com menos drama do que no filme, em que a personagem de Armas quase enlouquece o marido com sua infidelidade.

"Quando fiz o casting, fiz um teste em minha casa em Los Angeles", explicou Lyne à AFP em entrevista via Zoom.

"Eu não sabia muito sobre Ana... mas quando vi como ela trabalhava com Ben, imediatamente percebi que a química entre eles funcionava. Não é sobre ele ou ela, mas sobre os dois juntos", explicou.

Uma das coisas que mudaram desde que Lyne deixou as câmeras é a aparição na indústria cinematográfica de 'coordenadores de intimidade', uma espécie de mediadores para que as cenas de sexo sejam o mais descontraídas possível para os atores.

"Fiquei chocado com a perspectiva", diz Lyne.

"Eu não gosto que não haja confiança entre os atores e o diretor. Se você não tem isso, não tem nada. Tenho que estar disposto a morrer por eles e eles por mim."

A parte mais difícil, no entanto, foi preservar a mensagem desestabilizadora do filme: "Muitas vezes, o instinto dos estúdios é eliminar as partes estranhas de um roteiro. Mas essas partes geralmente são as mais interessantes", disse Lyne.

"Queria fazer um filme em que houvesse cumplicidade entre os dois. Não é um casamento feliz, convencional. Há uma sensação de desconforto", explica.





No filme, a personagem interpretada por Ana de Armas engana abertamente o marido, com sua certa cumplicidade, algo que colide com a onda de puritanismo e discurso politicamente correto presente em Hollywood.

O tema central do filme é o ciúme. "Uma emoção tão complicada... obviamente incrivelmente destrutiva, mas também tem um componente erótico", argumenta.

Lyne está casado há quase 50 anos. Seu último filme foi "Infiel", com Richard Gere.

Sua esposa se incomoda com essa obsessão pelo adultério?

"Ela está sentada ao meu lado, então eu tenho que ter cuidado", diz Lyne com uma risada, durante a entrevista em vídeo. "Não sei por que continuo fazendo esse tipo de filme", confessa.

"Pode parecer brega, mas eu gosto de filmes em que você pode se colocar no lugar do ator. Posso gostar de 'Duna' ou 'Matrix', mas prefiro filmes de orçamento menor sobre você ou sobre mim."

Lyne garante que não há nenhuma razão específica para estar afastado das filmagens por vinte anos. Simplesmente a realidade da indústria cinematográfica, na qual os projetos às vezes naufragam após anos de esforço.

"Não posso esperar outros 20 anos", ele ri. "Terei 100 anos!".

