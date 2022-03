Walter Ramalho, cearense do The Voice +, faz show na Culinária da Van

O cearense Walter Silva, que ficou conhecido como "Walter Ramalho" por ser o cover do Zé Ramalho no The Voice+, faz uma apresentação em Fortaleza neste domingo, 20 de março, às 15 horas. Na data, ele apresentará um show na Culinária da Van.

O agricultor, natural de Custódio, zona rural de Quixadá, foi classificado para a próxima fase do programa e segue para a “Top dos Tops”. Ele continua a concorrer pelo prêmio de R$ 250 mil e um contrato com a gravadora Universal Music.

O artista trabalha desde a infância para ajudar a família. Apesar de não tirar seu sustento da música, nunca abandonou sua paixão. Aos oito anos, começou a tocar violão. Aos 20, fez sua primeira composição.

Sua trajetória musical é inspirada no seu ídolo há mais de quatro décadas: Zé Ramalho, com quem sonha cantar junto. Ele se define desde o início de sua participação no The Voice+ como: "Um cearense, agricultor e apaixonado pela música".

Walter Ramalho na Culinária da Van

Quando: domingo, 20 de março, às 15 horas

Onde: na Culinária da Van (rua Waldery Uchôa, 260 - Benfica)



