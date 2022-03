Getúlio Abelha faz show no Theatro José de Alencar neste sábado, 19

O artista Getúlio Abelha faz primeira apresentação ao vivo em Fortaleza depois de dois anos; evento acontece neste sábado, 19, no TJA

Getúlio Abelha retorna aos palcos de Fortaleza neste sábado, 19 de março. O artista, que estava há dois anos sem se apresentar na capital cearense por causa da pandemia do coronavírus, fará show no Theatro José de Alencar.

Na data, ele trará o repertório do álbum “Marmota”, que conta com faixas como “Sinal Fechado”, “Vá se Lascar”, “Cachorro Maldito”, “Tempestade”, “Cavalo Corredor” e “Tamanco de Fogo”.

O disco é uma mistura de três momentos da vida do cantor: “Meu passado de cantor voltando, minha vida atrevida e audaciosa perambulando por Fortaleza, e o encaixe disso num contexto político", disse em entrevista para O POVO em junho do ano passado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Getúlio Abelha também fará interpretações de forrós antigos, que fazem parte do repertório de covers dele na cena alternativa.

O evento exigirá uso obrigatório de máscara e apresentação do comprovante de vacinação com documento oficial com foto.

Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Jane Campion, por "Ataque dos Cães", vence prêmio do sindicato de diretores

Danilo Gentili rebate acusações de pedofilia por filme na Netflix

Show de Getúlio Abelha

Quando: sábado, 19 de março, às 19h30min

Onde: Theatro José de Alencar (rua Liberato Barroso, 525 - Centro)

Ingressos: site do Sympla



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags