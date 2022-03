Dupla cearense do Acidum Project participa de nova coleção da Havaianas

Os cearenses Robézio e Terezadequinta, do Acidum Project, desenharam um dos modelos da nova coleção da Havaianas. O trabalho faz parte de uma parceria da marca de sandálias com a Gerando Falcões, organização não governamental que trabalha para aumentar o impacto de líderes de favelas.

A partir do “Quebrada Cria”, que tem o objetivo de fortalecer artistas de comunidades brasileiras, criadores de algumas regiões do Brasil foram convidados a representar suas realidades.

“Quando recebemos o convite de criar algo que representasse as nossas realidades, optamos por seguir na linha abstrata, que remete à organização do caótico dentro da arte, levando em conta todas as riquezas e misturas de cores e formas que encontramos nas pessoas a nossa volta e nos diferentes lugares que habitamos”, explicam Robézio e Terezadequinta em texto divulgado para a imprensa.

Por causa disso, o modelo do Acidum Project retrata as texturas do asfalto e as paredes de tijolo recorrentes em Fortaleza, além de outras paisagens do cotidiano dos fortalezenses.

Também participam: Luis World, Jamikah e Wanatta - todos são mineiros e moram em periferias do estado. No total, 7% dos lucros das vendas com as sandálias serão destinados à Gerando Falcões.



