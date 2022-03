Cearense Walter Ramalho se classifica para a próxima fase do The Voice +

Ao som de "Borbulhas de amor", do conterrâneo Fagner, cearense se classifica para a fase "Top dos Tops" do programa da Rede Globo

O cearense Walter Ramalho, 66, que ficou conhecido nacionalmente por ser o "cover do Zé Ramalho", se classificou para a próxima fase do programa The Voice+ neste domingo, 13.

"Esse coração lembra que a enxada doutrina a partitura. Onde você escreve as suas notas. Foi maravilhoso quando, em algum momento, você parecia escorregar e usou das suas técnicas", comentou Brown sobre a apresentação de Walter.

No último dia do tira-teima, os integrantes dos grupos fizeram apresentações individuais para chamar a atenção dos técnicos. Walter é integrante do time do cantor Carlinhos Brown e foi escolhido, junto com Dionisya Moreira, para compor a próxima fase do programa, intitulada "Top dos Tops".

Já as outras duas integrantes do time do cantor, Fhernanda Fernandes e Elaine Anunan, seguiram caminhos distintos. A primeira não foi escolhida por Brown, mas foi salva pela cantora Fafá de Belém, enquanto a segunda encerrou a sua participação no programa.

Veja trecho da apresentação de Walter:

