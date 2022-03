Gratuito: Orquestra Contemporânea Brasileira faz show no Cine São Luiz

A Orquestra Contemporânea Brasileira realiza concerto no palco do Cineteatro São Luiz neste domingo, 13 de março. O evento, que será gratuito e aberto ao público, será a terceira apresentação presencial do grupo nos últimos dois anos de pandemia.

Na data, estarão presentes 32 músicos que farão um espetáculo com todas as seções de uma orquestra, com os instrumentos de sopros, cordas e percussão.

“Com mais músicos no palco e instrumentos variados, será possível apresentar um repertório robusto, com peças escritas não só para orquestra de câmara, mas também para orquestra sinfônica”, indica Arley França, maestro e produtor musical da OCB.

Os últimos dois concertos presenciais do grupo aconteceram em novembro do ano passado. Em um primeiro momento, houve uma apresentação para o público geral. Depois, ocorreu um evento com fins didáticos para estudantes de escolas públicas.

A Orquestra Contemporânea Brasileira é formada por profissionais de várias regiões, incluindo do Ceará. No estado cearense, a instituição forma artistas no Núcleo de Educação Musical de São Gonçalo do Amarante, além de manter parcerias em cidades como Limoeiro do Norte e Cascavel.

Para assistir ao evento, os espectadores deverão apresentar passaporte de vacinação contra a covid-19 e chegar alguns minutos antes do início da programação.

Concerto da Orquestra Contemporânea Brasileira

Quando: domingo, 13 de março, às 10 horas

Onde: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



Gratuito

