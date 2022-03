Maestrina Izaíra Silvino ganha homenagem em sala no Theatro José de Alencar

A maestrina e professora Izaíra Silvino, que faleceu em agosto do ano passado, ganha sala com seu nome no Theatro José de Alencar

A maestrina e professora Izaíra Silvino, que faleceu em agosto do ano passado após um câncer, receberá uma sala com seu nome no Theatro José de Alencar. A cerimônia de inauguração acontecerá na próxima quinta-feira, 17.

O foyer, que recebe concertos, recitais e conferências, teve seu teto pintado pelo artista plástico cearense Ramos Cotoco. O espaço, que foi inaugurado junto com o TJA, em 1910, tem capacidade para 120 pessoas.



A homenagem é fruto da lei nº 17.904/22, de autoria do deputado estadual Renato Roseno (PSOL), que foi sancionada em janeiro pelo governador Camilo Santana. “A nossa homenagem reconhece sua importância em nosso ambiente artístico e acadêmico, assim como sua profunda relação com a música cearense e, sobretudo, seu incansável compromisso com nossas manifestações culturais ligadas ao canto popular”, afirma Roseno em texto divulgado para a imprensa.

No evento de inauguração, haverá algumas ações. Uma delas é o pocket show “Ave de Arribação - Memória e Canções para Izaíra Silvino”, que reunirá seus familiares.

Também ocorrerá uma celebração de abertura com o Coral dos Amigos de Izaíra Silvino (Cais), sob regência de Gerado Jr., e apresentações dos cantores Pingo de Fortaleza e Eugênio Leandro. O encerramento será com o Grupo de Tradições Cearenses (GTC).

Cerimônia de inauguração da Sala Izaíra Silvino

Quanto: quinta-feira, 17, a partir das 16 horas

Onde: no Foyer e Jardim do Theatro José de Alencar (Rua Liberato Barroso, 525, Centro, Fortaleza)

Mais informações: entrada gratuita, mediante apresentação de comprovante de vacina contra covid-19 e documento de identidade



