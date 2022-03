Festival de dança do CBDD está com inscrições abertas no site do evento

A sexta edição do Festival de Dança do CBDD, que acontece em maio deste ano, está com inscrições abertas até o dia 20 de março

O Festival de Dança do CBDD está com inscrições abertas até o dia 20 de março. O evento acontecerá em maio deste ano, no Cineteatro São Luiz e no Teatro do Shopping RioMar Fortaleza.

A ação está disponível para todas as modalidades, como ballet clássico livre, jazz, flamenco, danças populares, danças internacionais, sapateado, dança do ventre, dança de salão, danças urbanas e outras.

Com o objetivo de promover a troca de experiências entre bailarinos e companhias de dança de diversos estados, o festival volta a acontecer em seu período habital, depois de dois anos de medidas de isolamento social.

Alguns jurados já estão confirmados. São eles: Caio Nunes, curador do Festival de Dança de Joinville; Tânia Nardini, diretora e coreógrafa de adaptações de musicais como “Chicago”; o professor paulista Marcos Sanches; e Octavio Nassur, idealizador do Festival Internacional do Hip Hop - FIH2.

As inscrições podem ser realizadas no site do CBDD. Evento é produzido por Janne Ruth, delegada da Confederação Brasileira de Dança no Nordeste e diretora da ONG Bailarinos de Cristo, Amor e Doações.

Festival de Dança do CBDD

Quando: de 4 a 8 de maio

Onde: no Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) e no Teatro RioMar (rua Desembargador Lauro Nogueira, 1500 - Papicu)

Inscrições: até 20 de março no site do CBDD



