Cantor Pingo de Fortaleza divulga clipe em homenagem às vítimas da Covid-19

O multiartista Pingo de Fortaleza lançou o videoclipe “Aos Encantados - Ser Boreal”, uma música composta em homenagem às pessoas que foram vítimas da pandemia do coronavírus nos últimos dois anos.

“'Aos Encantados - Ser Boreal' versa sobre a vida e a morte, a permanência e a impermanência, o fim e a eternidade e a convivência amorosa entre os seres humanos em analogia com as visões sobre a Aurora Boreal”, ressalta em texto no seu canal do Youtube.

O conteúdo recebe ilustrações de dez artistas cearenses. São eles: Faso, Ivo Sousa, Lincon Vasconcelos, Descartes Gadelha, Júlio Marciel, Sirlanney, Vlamir de Sousa, Edmar Gonçalves, Airton Montezuma e Zezé Sales.

“A arte e, especialmente, a música foram instrumentos essenciais para a sobrevivência da humanidade nesse tempo do covid-19. Essa iniciativa artística é uma homenagem a todos os seres humanos vitimados por essa pandemia, especificamente em memória aos mais de 25 mil que faleceram no estado do Ceará nesse tempo pandêmico, que, infelizmente, continua no início do ano de 2022”, diz no vídeo.

O clipe teve direção de José Caique e foi fomentado com os recursos da Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza (Secultfor).

“Aos Encantados - Ser Boreal” é uma das faixas do álbum “Além do Tempo Normal”, que também tem músicas como “Para Minha Mãe Yemanjá”, “O Pai Que Carrego em Mim” e “De Um Tempo Mais Que Solar”.



