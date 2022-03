Netflix, Disney Plus e HBO Max: veja os lançamentos do fim de semana

Está procurando o que fazer durante o fim de semana? O Vida&Arte separou os lançamentos das principais plataformas de streaming para você maratonar.

Um filme aguardado da Netflix é “O Projeto Adam”, dirigido por Shawn Levy e protagonizado por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Jennifer Garner. Um piloto de um grupo de viagem no tempo se reúne com sua versão jovem e seu pai para salvar o futuro.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Disney+, um novo título é a animação “Red - Crescer é uma Fera”. Mei Lee é uma menina de 13 anos que vive os problemas típicos do início da adolescência. Ela, por exemplo, tem que lidar com uma mãe superprotetora, as mudanças de seu corpo e as novas experiências nos relacionamentos.

Mas ainda há outra questão: sempre que se emociona demais, transforma-se em um panda vermelho gigante. O filme é dirigido por Domee Shi, vencedora do Oscar pelo curta “Bao”.

Já o Amazon Prime Video adiciona o longa-metragem “Turma da Mônica: Lições”. Na segunda aventura da turma do bairro Limoeiro, Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão esquecem de fazer o dever de casa e decidem fugir da escola. Entretanto, uma série de problemas acontece.

Mônica muda de colégio por uma decisão dos pais. Ela faz novos amigos, mas sente saudades de seu grupo anterior. Assim, Cebolinha elabora um plano “infalível” com os outros dois membros da turma do bairro do Limoeiro para trazer a garota de volta para o convívio diário deles.

O destaque da HBO Max é “2022”, uma produção nacional que faz alusão ao centário da Semana de Arte Moderna. O conteúdo musical, que promove uma reflexão sobre o Brasil e suas expressões culturais, tem a participação de grandes nomes, como Caetano Veloso, Carlinhos Maia, Chico Buarque, Elza Soares, Gal Gosta e Racionais.

Netflix

quarta-feira, 9

- Queer Eye Alemanha

- The Last Kingdom (temporada 5)

- Diários de Andy Warhol: Minissérie

quinta-feira, 10

- Supergirl (temporada 6)

sexta-feira, 11

- F1: Dirigir para Viver (temporada 4)

- Era Uma Vez... Para Nunca Mais

- O Projeto Adam

Disney+

quarta-feira, 9

- Herdeiros da Noite (temporadas 1 e 2)

- Os Óculos Mágicos de Charlotte (temporada 1)

- Impacto com Gal Gadot (temporada 1)

sexta-feira, 11

- Red: Crescer é uma Fera

- O Abraço do Panda: A Fera Vermelha

- X Men: Fênix Negra

- O maior tubarão do mundo

Amazon Prime Video

quinta-feira, 10

- Harina

sexta-feira, 11

- Upload (temporada 2)

- Eiffel

- Turma da Mônica: Lições

Belas Artes À La Carte

quinta-feira, 10

- Willow

- O Ingrediente Secreto

Mubi

quinta-feira, 10

- Tempo de Guerra

sexta-feira, 11

- New Life, Inc.

sábado, 12

- Na Estrada

domingo, 13

- Um Elefante Sentado Quieto

HBO Max

sexta-feira, 11

- 2022



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto Jennifer Garner e Mark Ruffalo recriam cena do filme "De Repente 30"

Festival de dança do CBDD está com inscrições abertas no site do evento

Maestrina Izaíra Silvino ganha homenagem em sala no Theatro José de Alencar

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags