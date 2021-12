"Turma da Mônica - Lições" estreia com foco no amadurecimento do quarteto

Com foco no amadurecimento do quarteto protagonista, novo filme da Turma da Mônica reúne novos personagens. Longa-metragem estreia hoje, 30, nos cinemas

O que você faria se, por acaso, se esquecesse de fazer o dever de casa na época da escola? Avisaria sobre essa situação aos seus pais? Tentaria passar despercebido pelos professores? Ou pensaria em uma forma de fugir da escola? Caso você tenha escolhido a terceira opção, talvez fosse passar pelo que Mônica, Cebolinha, Magali e Cascão enfrentarão em "Lições", novo filme da Turma da Mônica em live action, que estreia nos cinemas nesta quinta-feira, 30.

O longa mostra como o plano da turminha criada por Maurício de Sousa deu errado e as consequências disso. A primeira é a decisão dos pais de Mônica de a transferirem de colégio. Mesmo com novos amigos, como Marina, Milena, Humberto e Do Contra, os outros protagonistas sentem saudade de Mônica e resolvem criar "um plano infalível" para trazer a amiga de volta.

O filme é uma adaptação da graphic novel "Lições", produzida pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi e que também é continuação de "Laços", que deu origem ao primeiro filme live action da Turma da Mônica. Na obra, os personagens precisam lidar com novas responsabilidades, com a necessidade de amadurecer e com dificuldades que fazem parte da fase pela qual estão passando - a transição da infância para a pré-adolescência.

Tratar sobre essas transformações no audiovisual, então, foi inevitável, até porque os próprios atores mirins, Giulia Benite, Kevin Vechiatto, Laura Rauseo e Cascão, também cresceram e, como afirma o diretor Daniel Rezende, "estavam passando por coisas parecidas". Guiado pelo pensamento de que "é possível crescer sem deixar de ser criança", o filme trabalha novas questões em relação ao enredo anterior.

Se "Laços" foi uma produção "um pouco mais infantil" e mais voltada para a aventura, sua continuação pretende mostrar o amadurecimento de seus personagens - mas sem perder a essência de "ser criança". Esse posicionamento repercutiu até na preparação de elenco: "Quando começamos a gravar 'Lições', a primeira coisa que falei para os atores mirins foi que esse filme seria mais difícil que o anterior e exigiria muito mais deles como atores e como profissionais, porque eles precisariam chegar a lugares que não haviam chegado no primeiro filme, como o de um trabalho maior da emoção".

Inicialmente previsto para ser lançado em dezembro de 2020, "Lições" - filmado nos dois primeiros meses do ano passado - teve sua exibição nos cinemas adiada por causa da pandemia. O motivo de estar sendo lançado agora? O diretor explica: "Seguramos esse lançamento porque achamos que 'Lições' é um filme de experiência coletiva, de cinema, que você precisa rir e chorar junto com outras pessoas. Esperamos que a obra possa ser, de repente, o resgate da ida aos cinemas para muitas famílias".

Para Rezende, o roteiro consegue "amarrar" de maneira muito fiel a premissa que existe nos quadrinhos originais e "o tom" dado pelos irmãos Cafaggi na graphic novel. Assim, é possível notar no filme a presença de personagens famosos das histórias de Maurício de Sousa, mas que não estão nos quadrinhos de "Lições", como Do Contra, Humberto, Marina, Milena e Tina.

"Trouxemos esses personagens para fazer essa turma crescer e, ao mesmo tempo, colocar isso como um obstáculo a mais para eles, no sentido de terem que fazer novos amigos simultaneamente à sua vontade de ficarem juntos, ainda que não seja o desejo de seus pais", complementa.

Colocar novos - e ao mesmo tempo velhos - personagens no filme, porém, não foi uma tarefa simples: "Foi difícil, porque, no fim, você está lidando com o imaginário de mais de 60 anos de histórias para milhões de brasileiros. Então, qualquer coisa que você faça pode errar a mão ou colocar um tom diferente. Felizmente, tivemos o Maurício de Sousa como nosso grande termômetro de caminhos que deveríamos seguir. Se o olho do criador está brilhando é porque provavelmente estamos no caminho certo, não é?".

A diversão e as reflexões do filme não serão apenas para a criançada. Na verdade, o diretor de "Lições" diz que a ideia é que a obra "converse também com os adultos". "Não colocamos só a identificação das crianças que estão entrando na pré-adolescência tendo que lidar com as mudanças dessa fase. Trouxemos também os pais mais para dentro da dramaturgia, como, por exemplo, mostrando conflitos entre a Dona Luísa e a Dona Cebola", afirma Daniel.

Por sinal, uma outra característica que pode ajudar nessa "imersão" do público mais adulto é a participação de atrizes mais experientes, como Isabelle Drummond (Tina) e Malu Mader (Professora da Mônica). Na opinião de Daniel, é como se fosse "quase um carinho e um grande abraço" para os pais, por exemplo, a presença de artistas mais consagradas.

Tendo como referência o próprio título do filme, Daniel acredita que a principal mensagem que a continuação da franquia apresenta é o constante crescimento enquanto pessoas. "Nós não deixamos de crescer. Acho que essa é a maior lição do filme. Sempre estamos repensando e aprendendo. Nós não ensinamos se não estivermos aprendendo. Para mim, a maior lição é essa".

Turma da Mônica - Lições

Quando: a partir de hoje, 30

Horários e locais disponíveis no site: www.bit.ly/turmadamonicalicoes

