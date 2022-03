Jennifer Garner e Mark Ruffalo recriam cena do filme "De Repente 30"

Jennifer Garner e Mark Ruffalo encantaram os fãs ao recriarem uma das cenas do filme “De Repente 30”. Em suas redes sociais, os atores publicaram uma foto em que aparecem abraçados em um sofá.

Os dois, que são amigos desde o lançamento da comédia romântica, se reuniram novamente por causa do longa-metragem “O Projeto Adam”.

A nova produção de ficção científica da Netflix, que terá Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Jennifer Garner no elenco principal, acompanha a história do piloto de um grupo de viajantes no tempo que se reúne com sua versão jovem e seu pai para salvar o futuro.

“Você acredita que já se passaram 18 anos desde o lançamento de ‘De Repente 30’?”, questionou a atriz, que interpretou a personagem Jenna Rick, em vídeo publicado no seu perfil do Instagram.

“Meio que parece que Jenna e Matty se juntaram para se tornar pais em ‘The Adam Project”, afirma Mark Ruffalo, revelando o papel dos dois no novo projeto do streaming.



