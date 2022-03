Silvio Santos é condenado por pergunta a criança: "Sexo, poder ou dinheiro?"

Decisão afirma que a pergunta causou "imenso constrangimento" à criança, que participou de um quadro de calouros no programa do apresentador em 2016

A Justiça paulista condenou o apresentador Silvio Santos e a emissora SBT a pagar uma indenização no valor de R$ 50 mil a uma criança que participou de um quadro do programa dele em 2016. Na ocasião, ao entregar um prêmio de R$1 mil para a menina, Silvio perguntou a ela: "O que você acha melhor, sexo, poder ou dinheiro?". Na decisão, fruto de um processo da mãe da menina, o desembargador José Aparício Coelho Prado Neto afirmou que a pergunta causou "imenso constrangimento" à criança. Silvio e o SBT ainda podem recorrer. As informações foram divulgadas pelo colunista Rogério Gentile, do UOL.

O fato ocorreu em uma edição do quadro "Levanta-te", exibido à época no Programa Silvio Santos, que consistia em uma competição de calouros onde crianças de 6 a 10 anos cantavam com as mães. O episódio foi classificado pela mãe da menina como um "vexame".

O caso já havia sido julgado em primeira instância, com a condenação de Silvio Santos e SBT. No processo, o apresentador e a emissora se defenderam afirmando que a pergunta precisaria ter sido analisada no contexto e que nenhum dado indenizável tinha sido impetrado à criança.

O pedido no processo foi uma indenização por danos morais no valor de R$998 mil, mas o valor de R$50 mil foi estipulado após a decisão em primeira instância e confirmado pelo Tribunal da Justiça na mais recente decisão, com o acréscimo devido de correção monetária e juros.



