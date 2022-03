Biografia sobre Elke Maravilha será adaptada para o audiovisual

Escrita pelo jornalista Chico Felitti, a biografia “Elke: Mulher Maravilha” será transformada em uma obra audiovisual. A informação foi divulgada inicialmente pela colunista Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. A vida da modelo alemã naturalizada brasileira será contada por Felipe Novaes, diretor do documentário “Chorão: Marginal Alado” - que retrata a trajetória do vocalista do Charlie Brown Jr. Ainda não há previsão de estreia.

Os direitos da biografia foram comprados pela produtora Brigitte Filmes. Nos stories de seu perfil no Instagram, Chico Felitti afirmou não saber se o livro será transformado em série ou filme, mas o fato é que será um produto de ficção baseado na sua obra.

“Eu sempre quis que esse livro chegasse em muita gente, a Elke era uma mulher do povo, a plataforma dela era sempre ser popular. Eu sempre torci muito para esse livro virar um produto audiovisual, e agora ele vai virar. Melhor notícia”, celebra o jornalista. Chico também revelou que não sabe quem interpretará o papel da modelo e ex-jurada do “Cassino do Chacrinha”.

Ele até chegou a abrir uma caixa de perguntas para sugestões de seus seguidores de quem poderia assumir essa função. Essa iniciativa, porém, “é só especulação” e não interfere em decisões do diretor sobre a obra. De acordo com Fefito, colunista do Splash, no Uol, o roteiro ainda está em fase de desenvolvimento e também não há previsão para o início das filmagens.

Elke Maravilha nasceu na Alemanha e se mudou para o Brasil ainda criança. Ela foi modelo, atriz e apresentadora, ficando bastante conhecida também por suas participações como jurada de programas de calouros do Chacrinha e do Silvio Santos. Chegou a ter seu próprio programa na TV entre 1993 e 1996. Elke faleceu em 2016 após ter ficado em coma induzido devido a complicações de uma úlcera.



