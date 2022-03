Domingão do Huck: cearense ganha R$ 39 mil no quadro "The Wall"

Neste domingo, 6, o artista plástico Edismar Arruda, conhecido por suas esculturas feitas com material de sucata automotiva, participou do quadro "The Wall" no Domingão do Huck na TV Globo e saiu com R$ 39 mil.

O quadro do programa dominical leva o participante a responder perguntas que tratam de assuntos de conhecimentos gerais, depois apostando com bolas que dessem por um grande muro e definem quando de dinheiro ele vai ganhar ou perder. No programa deste domingo, o cearense saiu no lucro.

Edismar comentou que irá investir o dinheiro para montar seu ateliê e também na criação de um parque temático no município de Jaguaribara, localizado há 262 km de Fortaleza.



