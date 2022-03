Marília Gabriela revela motivo de aposentadoria da TV: "Cansei"

Em entrevista ao seu filho e ator Theodoro Cochrane, a jornalista, apresentadora e atriz Marília Gabriela, 73, comentou as razões que a levaram a não desejar mais participar da televisão brasileira. Durante a conversa, ela lembrou do tempo que dedicou à sua profissão e chegou a comentar que “perdeu o encanto” após tantas entrevistas - e às vezes com convidados repetidos.

Hoje morando em Portugal, Marília destacou como exemplo dessa relação intensa o período no qual chegou a trabalhar em três canais diferentes, sendo dois abertos (SBT e TV Cultura) e um fechado (GNT). Diante disso, Marília lembrava de uma "certa culpa" por não ter acompanhado como gostaria a infância de seus filhos.

“Eu me entreguei sempre a isso. Primeiro, porque eu queria me realizar em alguma coisa. Segundo, para criar vocês dois (os filhos Theo e Cristiano) da melhor maneira que eu pudesse, dando um princípio melhor de vida do que eu tive circunstancialmente. Eu não me queixo, só estou contando”, comentou.

A apresentadora enfatizou o cansaço diante da rotina de trabalho: “Eu cansei! Chegou um dia em que eu estava no SBT e me vi fazendo uma pergunta tão idiota para um entrevistado meu que eu saí de lá e falei: ‘Não quero mais’. Eu estava me repetindo tanto que não tinha mais apego ao meu trabalho”.



Na entrevista dada ao canal “Téte a Theo”, a jornalista também falou sobre sua ida a Portugal, país onde reside atualmente. O “passado” em que Marília se encontrava em São Paulo estava acabando, na visão da artista, e também entrou como motivo para mudança perdas de entes queridos, como seu ex-marido Zeca Cochrane.

“O passado que eu vivi em São Paulo já não existe mais. Perdi amigas, seu pai, que morreu, e eu sinto falta dele todo dia, ainda que eu não falasse com ele, eu sabia que o Zeca estava lá”.

