Disney Plus em março: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

O Disney+ anunciou todos os títulos que chegam ao seu catálogo em março. Um dos destaques é o documentário “Olivia Rodrigo: Driving Home 2 U”, que exibe uma conversa com a cantora e compositora Olivia Rodrigo na estrada.

Em uma viagem de Salt Lake City até Los Angeles, a artista fala sobre as lembranças do período de composição do seu disco de estreia “Sour”. Durante o diálogo, ela compartilha seus sentimentos acerca da fama e do sucesso repentino de sua carreira.

Também haverá a série “Cavaleiro da Lua”, uma das novas produções da Marvel Studios no streaming. Protagonizada por Oscar Isaac, Ethan Hawke e May Calamawy, história acompanha Steven Grant, um homem comum e gentil que trabalha em uma loja de souvenirs.

Ele, porém, começa a sofrer com suas memórias. Além de ter problemas para dormir, passa por apagões em que não consegue lembrar o que aconteceu.

Descobre, assim, que tem transtorno dissociativo de identidade. Por causa disso, vive no mesmo corpo que Marc Spector, um homem mercenário. Mas as duas personalidades precisam combater um mistério, porque se tornam um canal para Khonshu, um deus egípcio da Lua.

Outro título é a animação “Red - Crescer é uma Fera”. Mei Lee é uma menina de 13 anos que vive os problemas típicos do início da adolescência. Ela, por exemplo, tem que lidar com uma mãe superprotetora, as mudanças de seu corpo e as novas experiências nos relacionamentos.

Mas ainda há outra questão: sempre que se emociona demais, transforma-se em um panda vermelho gigante. Filme é dirigido por Domee Shi, vencedora do Oscar pelo curta “Bao”.

Um longa-metragem já disponível é “Amor, Sublime Amor”, de Steven Spielberg. O enredo, ambientado na década de 1950, mostra dois grupos distintos compostos por jovens de Nova York. De um lado, estão os Sharks, que são os porto-riquenhos; de outro, estão os Jets, que são os brancos de origem anglo-saxônica.

Neste contexto, Tony, um antigo líder dos Jets, se apaixona por Maria, irmã de um membro dos Sharks. Quando o amor entre os dois é correspondido, eles terão que enfrentar as rivalidades dos familiares e amigos.

Disney+ em março

09/03

- Herdeiros da Noite (temporadas 1 e 2)

- Os Óculos Mágicos de Charlotte (temporada 1)

- Impacto com Gal Gadot (temporada 1)

11/03

- Red: Crescer é uma Fera

- O Abraço do Panda: A Fera Vermelha

- X Men: Fênix Negra

- O maior tubarão do mundo

16/03

- Amphibia (temporada 3)

- Spidey e Seus Amigos Espetaculares (temporada 1)

- Dino Dana (temporada 3)

- Ilhados (temporada 3)

18/03

- Doze é Demais

- Mais que Robôs

- Civilizações perdidas: Tikal

- Zog

23/03

- Universos Paralelos

- PJ Masks (temporada 5)

- Alaska: Reabilitação Selvagem (temporada 2)

- Desastres Mortais (temporada 1)

- Cocoricó (temporada 1)

25/03

- Olivia Rodrigo: driving home 2 u

- A maravilhosa primavera de Mickey Mouse

- Os Novos Mutantes

- Surviving the Mount St. Helens disaster

- O Touro Ferdinando

30/03

- Cavaleiro da Lua

- Me Encontra em Paris (temporada 3)

- PJ Masks MVs (temporadas 1 a 3)

- Amazônia: Civilizações Perdidas (temporada 1)

- América Selvagem (temporada 1)

Já disponíveis

- Amor, Sublime Amor

- Mickey Mouse Funhouse

- Pet seekers (temporada 1)

- DMC, O Mestre das Ilusões (temporada 1)

- Invasion Earth



