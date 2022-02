Netflix em março: veja lançamentos de filmes e séries no streaming

A Netflix anunciou os títulos que chegarão ao streaming em março. Com quase 40 títulos previstos para o mês, um dos destaques é o documentário “3 Toneladas: Assalto ao Banco Central”.

A produção mostra a história do crime que aconteceu no Banco Central de Fortaleza, considerado um dos maiores assaltos da história do País. Em 2005, um grupo conseguiu invadir o cofre e roubar R$ 160 milhões.

Com depoimentos inéditos de policiais e de criminosos, revela pontos-chave do golpe milionário. Série documental será dividido em três episódios e tem como base várias coberturas do O POVO na época.

Outro título é “Whindersson Nunes: É de Mim Mesmo”, gravado durante uma apresentação do comediante Whindersson Nunes, que faz análises sobre sua trajetória e de diferentes culturas no palco do Teatro Amazonas, em Manaus.

A Netflix também lançará a segunda temporada de “Bridgerton”. A série, que estreia no dia 25 de março, dá continuidade às tramas do romance homônimo escrito por Julia Quinn.

Para os fãs de super-herói, haverá “Guardiões da Justiça”. Na história, um super-herói alienígena conseguiu manter a paz no planeta por várias décadas. A tranquilidade acaba quando um segredo causa consequências caóticas.

O protagonista Marvelous Man precisará da ajuda de outros colegas de trabalho, Knight Hawk e The Speed, para impedir que uma guerra nuclear aconteça.

Um filme aguardado é “O Projeto Adam”, dirigido por Shawn Levy e protagonizado por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Jennifer Garner. Um piloto de um grupo de viagem no tempo se reúne com sua versão jovem e seu pai para salvar o futuro.

Netflix em março

01/03

- Guardiões da Justiça

02/03

- Contra o Gelo

- Os Piratas: Em Busca do Tesouro Perdido

- Senninha na Pista Maluca (temporada 2)

- Ritmo Selvagem

03/03

- Whindersson Nunes: É de mim mesmo

- Sobrevivendo ao Paraíso: Contos de Famílias

- He-Man e os Mestres do Universo (temporada 2)

- Imóveis de Luxo em Família (temporada 2)

- The Flash (temporada 7)

- Naquele Fim de Semana

04/03

- Minha Vida Incomoda Muita Gente

- Ninguém Pode Saber

07/03

- Crô em Família

08/03

- Chip e Potato (temporada 3)

- Guia Astrológico para Corações Partidos (temporada 2)

09/03

- Queer Eye Alemanha

- The Last Kingdom (temporada 5)

- Diários de Andy Warhol: Minissérie

10/03

- Supergirl (temporada 6)

11/03

- F1: Dirigir para Viver (temporada 4)

- Era Uma Vez... Para Nunca Mais

- O Projeto Adam

14/03

- Downton Abbey

15/03

- Os Olhos Negros de Marilyn

- Adam by Eve: A Live in Animation

16/03

- O Rei das Fugas

- 3 Tonelada$: Assalto ao Banco Central

18/03

- Recursos Humanos

- Top Boy (temporada 2)

- Light the Night (parte 3)

- Sorte de Quem?

- Caranguejo Negro

20/03

- Clima do Amor

24/03

- Trinta e Nove

25/03

- Transformers: BotBots

- Bridgerton (temporada 2)

29/03

- Mighty Express (temporada 6)

30/03

- Pequena Grande Vida



