Cearense West Reis lança EP "Trapseiro" com música inédita

O cantor cearense West Reis cresceu entre dois universos distintos da música brasileira: de um lado, escutava forró porque era um dos ritmos favoritos de seu pai; de outro, suas preferências também eram incentivadas pelas da mãe, que gostava de rap, reggae e MPB. Já mais velho e depois de ganhar experiência na produção independente, decidiu unir duas tendências da indústria fonográfica atual, o trap e o piseiro, em um só gênero: o trapseiro.

Para alguns ouvintes, isso ainda pode parecer estranho, mas o artista se propõe a quebrar paradigmas e popularizar esse estilo pouco explorado no Brasil. E, agora, dá mais um passo em sua trajetória com o lançamento do EP “Trapseiro”, que está disponível nas plataformas de streaming.

Seu recente lançamento conta com três faixas: “Aquele Chá”, “Cobertor” e “Minha Vaqueira”. Esta última é uma composição inédita. “‘Minha Vaqueira’ é uma faixa que tenho desde o início. Tive a ideia e deixei guardada por bastante tempo até acontecer a parceria entre eu, Luís Lins e João Gomes (‘Mete Block Nele’). Depois disso, conseguimos colocar a ideia de ‘Minha Vaqueira’ em prática. E, por conta disso, decidi que seria a música-chave do meu EP”, afirma - em entrevista ao O POVO - sobre o processo de escolha do single.

“É o que o West Reis escuta e quis mostrar dentro dessa faixa de ‘Minha Vaqueira’. Você pode pegar todas as faixas desse EP e escutar que todas têm uma pegada diferente, uma estética diferente até mesmo na batida”, fala sobre o trabalho.

Ele envereda por um caminho novo, mas já está no mercado há seis anos. Desde a adolescência, produziu músicas como “Empreendedor”, que foi seu primeiro single. Também tem as canções “Selva” e “Isso Que É Foda”.

Ao assinar com a Carcará Records, novo selo musical da cena, já traça alguns objetivos para esse ano: “a gente vai lançar muita música de trap e correr atrás de colaborações para o trapseiro. Se Deus quiser, vão vir muitas colaborações dentro desse projeto”.

Sobre o trapseiro

Segundo West Reis, a estética do trapseiro surgiu depois de muitas pesquisas e estudos que fez no mercado. Entretanto, começou a colocar a ideia para frente após obter uma grande repercussão com o single “Mete o Block Nele”. Sua composição em parceria com Luís Lins foi regravada por João Gomes, um dos maiores nomes do piseiro, e soma um bilhão de streams.

“Eu não tinha ouvido algo parecido com o que queria entregar. Então eu mesmo produzi e aproveitei a oportunidade que o João Gomes me deu após ter gravado o hit ‘Mete o Block Nele’, que é uma composição minha e do Luís Lins”, explica.

De acordo com o cantor, o trapseiro foi pensado a partir de sua experiência pessoal, que percorre do forró ao rap. “Fiz o trapseiro pensando na minha visão dentro do mundo que estava andando no forró. Mas, na época, eu também escutava muito rap e trap. O objetivo é fazer essa junção”, afirma.

“Algumas pessoas ainda acham meio estranho, mas acredito que existem pessoas que ainda não estão prontas para o trapseiro. Esse gênero está se popularizando cada vez mais, porque aparecem cada vez mais artistas que fazem sua estética de trapseiro. Eu busco sempre trazer minha estética e minha identidade única”, opina.



