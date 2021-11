Novo selo musical incentiva produção de artistas e realiza consultorias

O "Carcará Records", novo selo do Grupo Arte Produções, tem três artistas: MCharles, Doixton e West Reis

O Carcará Records, novo selo do Grupo Arte Produções, surgiu como uma maneira de promover o intercâmbio de seus artistas para vários lugares do Brasil. Além disso, também propõe a consultoria de lançamentos digitais para músicos que não fazem parte da marca.

Os primeiros nomes que estão com a gravadora independente são mais voltados para o rap. Há, por exemplo, MCharles, que lançou sua música de estreia no cenário autoral “Suas Curvas”. Ele, que envereda pelo trap, iniciou nas batalhas de rima do País e divulgará seu primeiro álbum ainda neste mês.

Outros nomes são Doixton, trapper que já conta com uma dezena de singles, e West Reis, jovem que mistura ritmos como forró, rap e piseiro em suas composições.

O Carcará Records tem duas pessoas na direção: Nicholas Magalhães, baterista, cantor e compositor da banda Selvagens à Procura de Lei; e Gabriela Parente, que produziu eventos no Nordeste como Fifa Fan Fast e shows da Beyoncé e do Elton John.

O selo surgiu como uma consequência do período da pandemia. “Sempre vislumbramos a melhor forma de usar a disrupção a nosso favor na música e o período em que estivemos em casa durante a pandemia, a ideia do selo finalmente tomou forma e está chegando ao mercado depois de meses de planejamento”, disse Gabriela Parente em texto divulgado à imprensa.



