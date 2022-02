Filme "Batgirl" deve ser lançado no fim de 2022 no HBO Max, diz produtor

Michael Uslan, produtor do longa e de "The Batman" (2022), publicou previsão nas redes sociais

Aos fãs do detetive de Gotham City e do seu alter ego, o bilionário solitário Bruce Wayne, uma boa notícia: “Batgirl”, filme da DC Comics focado na heroína parceira de Batman e de Robin, será lançado em novembro ou dezembro deste ano. A informação foi divulgada nas redes sociais de Michael Uslan, produtor do longa e de "The Batman" (2022).

Estrelado por Leslie Grace, o longa terá janela de exibição exclusiva no streaming do HBO Max. No último dia 14 de janeiro, a atriz compartilhou a primeira imagem oficial com o traje da personagem.

Na legenda, um texto extraído do arco "Batgirl – Ano Um": "Eu uso as expectativas contra eles. Essa será a fraqueza deles. Não minha. Deixe que todos me subestimem… E quando a guarda deles estiver baixa e o orgulho estiver aumentando, vou acabar com eles".

As gravações do filme foram iniciadas ainda em novembro de 2021. A direção é da dupla Adil El Arbi e Bilall Fallah e o roteiro, de Christina Hodson. Já está confirmado também o retorno de J. K. Simmons (Liga da Justiça) ao papel de Comissário Gordon.

O elenco conta ainda com Brendan Fraser interpretando Vagalume, vilão do longa; Jacob Scipio e Ethan Kai em papéis ainda não revelados e Michael Keaton como Batman.

Colin Farrell, intérprete do vilão Pinguim em "The Batman", declarou ao Rotten Tomatoes que o spin-off estrelado pelo personagem poderá ter uma classificação restrita a maiores de dezoito anos na HBO Max. De acordo com o ator, a medida é necessária para contar a história brutal e “explorar a violência” que envolve sua trama.

"Sua ambição e sua vulnerabilidade, seu humor. Quero dizer, foi apenas a ponta do iceberg neste filme para mim, mas houve pequenos momentos nos roteiros que Matt escreveu, em relação a Oswald, pequenos pedaços de humor e constrangimento também. E sua origem, você sabe por que ele é o homem que é, e todas essas coisas. Se tivermos de seis a oito episódios para fazer isso, acho que o personagem pode ser infinitamente divertido, fascinante e brutal", pontuou.



