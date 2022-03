Eurovision, Green Day e Louis Tomlinson: veja shows cancelados na Rússia

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, muitos artistas cancelaram suas atividades no país russo como forma de protesto. Na indústria cinematográfica, por exemplo, estúdios de Hollywood suspenderam os lançamentos de filmes populares, como “Batman”. O Festival de Cannes também vai barrar delegações russas de seu evento.

Na música, o cenário é semelhante. Dezenas de músicos anunciaram que seus shows seriam cancelados por não concordarem com a guerra. Veja:

A Eurovision, uma das principais competições de música da Europa, proibiu que artistas da Rússia participassem do evento. “A decisão reflete a preocupação de que, à luz da crise sem precedentes na Ucrânia, a inclusão de uma entrada russa no Concurso deste ano traria descrédito à competição”, disse a União Europeia de Radiodifusão (EBU) em nota.

A banda de rock Green Day também cancelou um show que aconteceria em Moscou, em maio. “Com o coração pesado por causa dos eventos atuais, sentimos que é necessário cancelar nosso futuro show em Moscou, no Spartak Stadium”, explicaram em texto nas redes sociais.

“Estamos cientes de que este momento não é sobre shows em estádio, é muito maior que isso. Mas também sentimos que rock and roll é para sempre e estamos confiantes de que haverá um momento e um lugar para que possamos retornar no futuro", finalizaram.

Louis Tomlinson, um dos ex-integrantes da banda One Direction, tinha um show em Moscou, na Rússia, e em Kiev, na Ucrânia, em julho. Ele, porém, cancelou as apresentações.

“Devido aos recentes acontecimentos na Ucrânia, anuncio, com tristeza, que meus shows em Moscou e Kiev foram cancelados até novo aviso. A segurança dos meus fãs é a minha prioridade e os meus pensamentos vão para o povo da Ucrânia e para todos os que sofrem com essa guerra desnecessária”, escreveu.

A banda estava confirmada para se apresentar em um festival em julho deste ano. Mas o grupo cancelou sua participação depois da invasão da Rússia na Ucrânia.

A lenda viva do punk e do rock também estaria em um evento neste ano, mas desmarcou em apoio aos ucranianos. “A aparição de Iggy Pop em Moscou no dia 10 de julho de 2022 foi cancelada. À luz dos acontecimentos atuais, isso é necessário. Nossos pensamentos estão com os ucranianos e todas as pessoas corajosas que se opõem a essa violência e buscam a paz”, escreveu sua equipe em publicação nas redes sociais.

The festival appearance of Iggy Pop in Moscow on the 10th of July 2022 is canceled. In light of current events, this is necessary. Our thoughts are with the Ukrainians and all the brave people who oppose this violence and seek peace. #StandingWithUkraine