Rússia e Ucrânia: uma lista de livros pra entender o conflito internacional

A Rússia iniciou uma operação de invasão da Ucrânia na madrugada desta quinta-feira, 24. O presidente russo Vladimir Putin ordenou uma ação militar no leste da Ucrânia, onde estão as regiões separatistas que ele reconheceu como independentes. As origens do conflito remontam ainda à Idade Média — e a literatura é fundamental na construção da memória sobre as disputas geográficas. O Vida&Arte indica quatro obras para compreender as sociedades e governos envolvidos nos ataques desta semana.

1. "A fome vermelha: A guerra de Stalin na Ucrânia" (2019), de Anne Applebaum

Livro narra o evento conhecido como Holodomor, fome assassina resultado de decisões de Stalin em sua política de coletivização forçada da agricultura (Foto: Divulgação)







A jornalista Anne Applebaum relata uma perturbadora tragédia humanitária do século XX: a fome que matou mais de 5 milhões de pessoas na União Soviética entre 1931 e 1934, principalmente na Ucrânia. Conhecida como Holodomor, a fome assassina foi resultado de decisões de Stalin em sua política de coletivização forçada da agricultura.

2. "Not one inch: America, Russia, and the Making of Post-Cold War Stalemate" (2021), de Mary Elise Sarotte

Obra aborda a expansão do Tratado do Atlântico Norte, a Otan, depois da queda do muro de Berlim (Foto: Divulgação)



"Nem Mais Uma Polegada", em tradução livre, aborda a expansão do Tratado do Atlântico Norte, a Otan, depois da queda do muro de Berlim em novembro de 1989. Mary Sarotte chama atenção do público para o passado onde estão as raízes do conflito entre Rússia e Ucrânia.

3. "Vozes de Tchernóbil: A história oral do desastre nuclear" (1997), de Svetlana Alexijevich

Retrato emocionante das vidas afetadas pelo maior desastre nuclear da história (Foto: Divulgação)



Em abril de 1986, uma explosão na usina nuclear de Tchernóbil, na Ucrânia — então parte da extinta União Soviética —, provocou uma catástrofe sem precedentes: partículas radioativas foram lançadas na atmosfera e a cidade de Pripyat teve que ser imediatamente evacuada. Vencedora do Prêmio Nobel, Svetlana Alexijevich ecoa as vozes dos moradores da localidade.

4. "Guerra e Paz" (1867), Liev Tolstói



Obra de Tolstói sobre Rússia é clássico da literatura (Foto: Divulgação)



Romance histórico escrito pelo autor russo Liev Tolstói, obra narra a história da Rússia à época de Napoleão Bonaparte. É considerado um dos maiores clássicos da literatura mundial.

