Guerra entre Rússia e Ucrânia: Netflix desafia Putin

Em meio aos conflitos da invasão da Ucrânia pela Rússia, a Netflix, maior plataforma de streaming audiovisual em escala global, se posicionou na contramão de uma determinação de Vladimir Putin, presidente russo. O serviço de distribuição de conteúdo afirmou que não permitirá a transmissão de vinte canais estatais do país europeu em seu catálogo.

A Netflix, segundo informou o canal Fox News, não tem "planos" de acatar uma resolução do governo russo que obriga a plataforma a transmitir conteúdo das TVs do país a partir de março de 2022 para usuários do serviço no território russo. A decisão por não transmitir tem relação direta com a invasão da Ucrânia e as trágicas consequências do cenário de guerra.

Entre os 20 canais anteriormente previstos para serem transmitidos estão o Channel One, um dos principais veículos de mídia aliados ao Putin, a emissora de entretenimento NTV e ainda um canal dedicado à Igreja Ortodoxa Russa.

Netflix anuncia lançamentos de 2022

A Netflix divulgou todos os filmes originais que serão lançados em sua plataforma neste ano. Com mais de 70 títulos previstos para a estreia, haverá “The Gray Man”, que terá Wagner Moura no elenco.

Dirigido pelos irmãos Joe e Anthony Russo, longa-metragem terá participação de vários atores famosos, como Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Armas e Regé-Jean Page.

Um dos mais importantes mercenários da CIA, cuja identidade é desconhecida, acidentalmente revela vários segredos da agência internacional. A partir disso, um colega psicopata envia assassinos para iniciar uma caçada global.

Outro título aguardado é “The Adam Project”, dirigido por Shawn Levy e protagonizado por Ryan Reynolds, Mark Ruffalo e Jennifer Garner. Um piloto de um grupo de viagem no tempo se reúne com sua versão jovem e seu pai para salvar o futuro.

A Netflix também adaptará o musical “Matilda”, que acompanha uma garota de uma família abusiva, mas que tem uma imaginação vívida e uma relação forte com os livros. Ela adquire poderes que mudarão sua vida e a das pessoas ao seu redor.

“Spaceman”, com Adam Sandler no papel principal e Johan Renck na direção, mostra um astronauta que foi enviado para o fim da galáxia para coletar um antigo pó misterioso. Mas sua vida na Terra está desmoronando, e ele só tem uma voz a quem pedir ajuda.

Entre as produções internacionais, haverá o filme sul-coreano “20th Century Girl”, de Bang Woo-ri. Em 1999, Bo-ra é uma adolescente que vive as experiências de seu primeiro amor, mas termina o relacionamento de coração partido.

Anos depois, ela descobre notícias sobre a pessoa que amava e que, por causa do tempo, havia esquecido. Enredo mostra as vivências da juventude no século XXI.

Filmes da Netflix em 2022

Ação/ Aventura/ Ficção Científica

- Athena

- Carter

- Day Shift

- Enola Holmes 2

- The Gray Man

- Interceptor

- The Mother

- The Mothership

- Spiderhead

- They Cloned Tyrone

Comédia

- BigBug

- The Bubble

- Knives Out 2

- Me Time

- Metal Lords

- Senior Year

- The Takedown

- Tyler Perry’s A Madea Homecoming

- You People

Drama

- A Jazzman’s Blues

- Against the Ice

- All Quiet on the Western Front

- Blonde

- The Good Nurse

- Hustle

- Luckiest Girl Alive

- Operation Mincemeat

- The Pale Blue Eye

- Rustin

- Spaceman

- The Swimmers

- White Noise

- The Wonder

Terror

- Black Crab

- Brazen

- Choose or Die

- End of the Road

- The Inheritance

- Monkey Man

- Mr. Harrigan’s Phone

- Texas Chainsaw Massacre

- The Weekend Away

- Windfall

Romance

- Along for the Ride

- Don't Blame Karma!

- Falling for Christmas

- Lady Chatterley’s Lover

- Love in the Villa

- The Noel Diary

- A Perfect Pairing

- Persuasion

- Purple Hearts

- The Royal Treatment

- Through My Window

- Untitled Holiday Rom-Com

Para toda a família

- 13: The Musical

- Boo!

- Ivy & Bean

- Matilda

- Rescued by Ruby

- The School for Good and Evil

- Slumberland

- Tall Girl 2

- We Have A Ghost

Anime/ animação

- Apollo 10 ½: A Space Age Childhood

- Bubble

- Drifting Home

- Guillermo Del Toro’s Pinocchio

- My Father’s Dragon

- The Sea Beast

- The Seven Deadly Sins: Grudge of Edinburgh Part 1 (Anime)

- Wendell & Wild



