Invasão da Rússia à Ucrânia: documentário da Netflix contextualiza conflito

A produção apresenta uma série manifestações na Ucrânia após o governo não assinar acordo com a União Europeia, em favor de relações econômicas mais estreitas com a Rússia

Após semanas de tensão na Europa, a Rússia iniciou uma invasão na Ucrânia nesta quinta-feira, 24 de fevereiro. Em 2015, a Netflix lançou um documentário que contextualiza parte do crescimento dos conflitos entre os dois países. Intitulado "Winter On Fire: Ukraine's Fight for Freedom", a produção foi indicada ao Oscar de "Melhor Documentário" em 2016.

Dirigido por Evgeny Afineevsky, o documentário tem foco na Euromaidan, que foi uma série de manifestações e agitação civil que teve início em novembro de 2013 e seguiu até fevereiro de 2014. Os protestos irromperam após a decisão do governo ucraniano de suspender os preparativos para a assinatura de um Acordo de Associação e de um Acordo de Livre Comércio com a União Europeia, com o objetivo de estreitar relações econômicas com a Rússia.



Os manifestantes defendiam a integração europeia e após as medidas do governo, pediram pela renúncia do Presidente Viktor Yanukovych. Os protestos foram marcados pela forte presença policial e violência das forças do governo.

Apesar de não mostrar a origem das tensões, o documentário aborda conflitos importantes que influenciaram no aumento da inquietação entre os dois países.

Confira o trailer:

