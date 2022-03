Streaming Funimation inicia migração de animes para Crunchyroll

Depois de um acordo bilionário entre a Sony Pictures e a AT&T, os animes do Funimation migrarão para o streaming Crunchyroll

Após um acordo bilionário entre as empresas Sony Pictures e AT&T, os animes do Funimation migrarão para a plataforma de streaming Crunchyroll. O processo começa no início de março deste ano.

Os usuários poderão encontrar as produções em formato dublado e também legendado. As assinaturas serão unificadas, mas os preços dos planos disponíveis atualmente não sofrerão alterações.

“Todos os animes agora em um só lugar. Funimation e Wakanim estão oficialmente a caminho da Crunchyroll”, anunciou o streaming em seu perfil no Instagram. Wakanim é uma subsidiária da Funimation, que também oferece um catálogo de séries japonesas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dessa fusão, muitos animes famosos chegarão ao Crunchyroll, como “Rayearth”, “Madoka Magica”, “Wolf’s Rain”, “Space Cobra”, “Arifureta”, “Sasaki e Miyano”, “Spice & Wolf”, “Haruhi Suzumiya” e “Serial Experiments Lain”.

A assinatura da plataforma varia. Há, por exemplo, o valor de R$ 25 por mês, que oferece acesso por uma tela e exploração ilimitada do acervo. Também há outro plano mensal, de R$ 32, que oferta visualização oflline e exibição em até quatro telas.



Tenha acesso a reportagens especiais. Assine O POVO+ clicando aqui

Sobre o assunto De George Clooney a Christian Bale: veja o cachê dos atores de "Batman"

Filme "Batgirl" deve ser lançado no fim de 2022 no HBO Max, diz produtor

Guerra entre Rússia e Ucrânia: Netflix desafia Putin

"Euphoria" se torna a segunda série mais assistida da HBO

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags