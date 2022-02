De George Clooney a Christian Bale: veja o cachê dos atores de "Batman"

Batman ainda não fez sua estreia comercial, mas já se tornou uma das maiores promessas da indústria cinematográfica neste ano. De acordo com a bilheteria Box Office, a previsão é de que o longa-metragem arrecade entre 135 e 185 milhões de dólares em sua estreia nos cinemas americanos, tornando-se o maior lançamento da DC.

A produção trará Robert Pattinson (“Crepúsculo”) no papel principal e Matt Reeves na direção. Na história, o bilionário Bruce Wayne está em seu segundo ano de combate ao crime de Gotham City e surge uma série de assassinatos em que as vítimas são a elite.

Entre várias pistas enigmáticas, descobre que Charada - um dos mais populares vilões dos quadrinhos do Batman - está por trás da situação. O problema é que, durante as investigações, o protagonista descobre várias corrupções que envolvem o nome de sua família. Sob risco de perder a integridade, ele precisa desmascarar o criminoso e buscar uma maneira de fazer justiça ao abuso de poder.

“Batman” será lançado nesta quinta-feira, 3 de fevereiro, nos cinemas brasileiros. E, enquanto não é possível saber sua arrecadação nas bilheterias, descubra quanto cada ator que interpretou o personagem recebeu pelos lucros dos ingressos.

George Clooney

Ele interpretou o super-herói no filme “Batman e Robin” (1997). Apesar de ser lembrado pelo papel, George Clooney participou de apenas um longa-metragem. E, na época, recebeu US$107 milhões, que, na cotação atual, seria aproximadamente US$214 milhões.

Val Kilmer

Val Kilmer deu vida ao Batman na produção “Batman Eternamente”, de 1995, que se tornou um dos grandes sucessos da época junto com “Toy Story”. Por causa dele, o ator ganhou US$184,1 milhões, que seria US$387,7 milhões em 2022.

Ben Affleck

Ben Affleck participou de dois filmes: “Batman vs Superman: A Origem da Justiça” (2016) e “Liga da Justiça” (2017). Com o lucro da bilheteria dos dois blockbusters, o ator obteve US$559,4 milhões (US$583,7 milhões na cotação atual).

Michael Keaton

Há algumas décadas, Michael Keaton interpretou o morcego mascarado em dois títulos famosos da história do super-herói: “Batman” (1989) e “Batman: O Retorno” (1992). Na época, recebeu US$415,3 milhões. Entretanto, se o lucro fosse em 2022, o valor aumentaria para US$939,1 milhões.

Christian Bale

Christian Bale deu vida ao herói em três produções: “Batman Begins” (2005), “Batman: O Cavaleiro das Trevas” (2008) e “Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” (2012). A trilogia foi um grande sucesso e lhe rendeu um salário de US$1,19 bilhão. Na cotação atual, esse valor é de US$1,49 bilhão.



