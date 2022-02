"Lupin": criminosos roubam set de filmagens e levam mais de R$ 1,7 milhões

O ator Omar Sy - que interpreta o protagonista Assane Diop - estava no local no momento da ação

A equipe de produção da série francesa “Lupin” enfrentou uma situação desagradável na última sexta-feira, 25. Aproximadamente 20 pessoas mascaradas invadiram o set de filmagens na cidade de Nanterre, perto de Paris, e roubaram equipamentos que, segundo estimativas, valem cerca de 300 mil euros. Na cotação atual do euro, a quantia equivale a mais de R$ 1,7 milhões.

As informações foram anunciadas pela agência de notícias AFP. Para o roubo, os criminosos usaram morteiros. O ator Omar Sy - que interpreta o protagonista Assane Diop - estava no local no momento, mas não houve relatos de feridos. A série “Lupin” é uma produção francesa original da Netflix e tem grande sucesso de audiência na plataforma.

“Lupin” teve sua terceira temporada confirmada e as filmagens já foram iniciadas. A obra é inspirada no personagem Arsène Lupin, escrito por Maurice Leblanc. A série aborda a trajetória de Assane Diop, um francês que deseja se vingar contra uma injustiça cometida contra seu pai. Para conseguir tal feito, ele passa a cometer crimes usando o pseudônimo do ladrão literário.



Série "The Crown" também foi vítima

"Lupin" não foi a única série da Netflix que sofreu com prejuízos relacionados a roubos em seu set de filmagens. A produção inglesa "The Crown" também foi vítima de um assalto recentemente e, segundo o portal Variety, suspeitos levaram joias importantes e peças do figurino. A estimativa é de que as perdas foram avaliadas em R$ 1 milhão após a captura de objetos como castiçais de prata, objetos religiosos da Rússia, uma penteadeira de prata e decantadores de cristal.

A polícia da região de Yorkshire, no Reino Unido, arquivou as investigações do assalto devido à falta de novas informações sobre o caso.

