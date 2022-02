"Round 6" e "No Ritmo do Coração" são destaques no SAG Awards 2022

Abrindo os trabalhos oficiais da temporada de premiações de 2022, a 28ª edição do Screen Actors Guild (SAG) Awards, prêmio do sindicato dos atores de Hollywood no qual a classe de intérpretes vota entre si, teve como destaques as vitórias do longa "No Ritmo do Coração" e da série de sucesso "Round 6". A cerimônia aconteceu na noite deste domingo, 27.

Indicado em três categorias do Oscar, "No Ritmo do Coração" levou dois prêmios entre os seis outorgados na noite para longas: Melhor Elenco e Melhor Ator Coadjuvante, para Troy Kotsur, que foi o primeiro ator surdo a vencer no evento.

Apesar de considerado favorito na disputa do Oscar, "Ataque dos Cães" saiu sem nenhum troféu, ainda que tenha sido indicado em três categorias. O prêmio de Melhor Ator foi para Will Smith, por "King Richard: Criando Campeãs", e o de Melhor Atriz foi para Jessica Chastain, por "Os Olhos de Tammy Faye".

Ariana DeBose, de "Amor, Sublime Amor", confirmou favoritismo em Melhor Atriz Coadjuvante. Finalmente, o Melhor Elenco de Dublês foi para a equipe de "007 - Sem Tempo para Morrer".

Nas categorias dedicadas a obras televisivas, o grande destaque foram as vitórias do sucesso sul-coreano "Round 6". Lee Jung-jae e Jung Ho-yeon levaram, respectivamente, os troféus de Melhor Ator e Atriz em série de drama, além de melhor elenco de dublês de TV. A categoria de Melhor Elenco de Drama, porém, foi para a série da HBO "Succession".

Em comédia, as vitórias foram de "Ted Lasso" (melhor elenco), Jason Sudeikis (ator, por "Ted Lasso") e Jean Smart (atriz, por "Hacks"). Já em minissérie ou filme para TV, venceram Michael Keaton (ator, por "Dopesick") e Kate Winslet (atriz, por "Mare of Easttown").

Confira a lista:

Melhor elenco: "No Ritmo do Coração"

Melhor ator: Will Smith, "King Richard: Criando Campeãs"

Melhor atriz: Jessica Chastain, "Os Olhos de Tammy Faye"

Melhor ator coadjuvante: Troy Kotsur, "No Ritmo do Coração"

Melhor atriz coadjuvante: Ariana DeBose, "Amor, Sublime Amor"

Melhor elenco de dublês: "007 - Sem Tempo para Morrer"

Melhor elenco em série de drama: "Succession"

Melhor elenco em série de comédia: "Ted Lasso"

Melhor ator em série de drama: Lee Jung-jae, "Round 6"

Melhor atriz em série de drama: Jung Ho-yeon, "Round 6"

Melhor ator em série de comédia: Jason Sudeikis, "Ted Lasso"

Melhor atriz em série de comédia: Jean Smart, "Hacks"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Michael Keaton, "Dopesick"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Kate Winslet, "Mare of Easttown"

Melhor elenco de dublês em séries de TV: "Round 6"

