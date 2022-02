Animais Fantásticos: Com Maria Fernanda Cândido, franquia divulga pôsteres

Algumas semanas depois do primeiro trailer, a Warner Bros divulgou vários pôsteres com os personagens principais de “Animais Fantásticos: Os Segredos de Dumbledore”. Entre os protagonistas, está a brasileira Maria Fernanda Cândido.

Ela interpretará Vicência Santos, mas ainda não há detalhes sobre seu papel na trama. “No filme, interpreto Vicência Santos. Não vejo a hora de vocês descobrirem mais sobre ela", disse em publicação nas redes sociais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No terceiro filme da saga, que acontece no mesmo universo de Harry Potter, Dumbledore convoca o magizoologista Newt Scamander para liderar uma equipe de bruxos com o objetivo de impedir Grindelwald de assumir o controle do mundo mágico.

Com lançamento marcado para 15 de abril deste ano, o longa-metragem também tem Eddie Redmayne, Mads Mikkelsen (que substituirá Johnny Depp), Katherine Waterson, Dan Floger, Alison Sudol, Ezra Miller, Jude Law, Jessica Williams e Callum Turner no elenco.

As primeiras duas produções foram “Animais Fantásticos e Onde Habitam” (2016) e “Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald” (2018), ambas dirigidas por David Yates e disponíveis no streaming HBO Max.



Colunistas sempre disponíveis e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags