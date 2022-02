Getúlio Abelha fala sobre inspirações em Paulinha Abelha: "invadiu meu coração"

Aos 11 anos de idade, vi Paulinha pela primeira vez. O DVD da Calcinha Preta em Salvador foi um divisor de águas na música nordestina e na minha vida.

Através dele, pude ver a grandeza de um espetáculo de forró num formato super inovador para a época. Apesar de me encantar com todo o show, a Paulinha invadiu meu coração de criança como um grande ídolo.

Diversas vezes, sonhei com a musa do forró, e aquilo mexeu com minha imaginação de forma tão inspiradora que, ao crescer e me tornar artista, eu quis inserir o sobrenome artístico de Paulinha no meu sobrenome artístico.

E isso é muito relevante. Não se coloca um sobrenome de um artista ativo para te representar se, de fato, ele não for muito significativo para você. E foi esse meu caso.

Ao me posicionar como artista da música, eu quis deixar no meu nome essa marca avassaladora que foi Paulinha Abelha. E agora, mais do que nunca, me orgulho dessa decisão.

Existe muito sobre ela que eu não sei, mas consigo imaginar o tanto que ela teve que passar nos bastidores da indústria do forró para se manter forte e fiel à sua própria arte.

Paulinha marcou muitas pessoas com sua ousadia e performance, dentre elas muitas da comunidade LGBT. Dá pra imaginar a grandeza de um ser que escolheu se posicionar a favor de nós num contexto em que, muitas vezes, nem se importam com nossas vidas?

Paulinha é luz e saudade. Beleza. Doçura. Força. Ousadia. Forró. Paixão. Um sonho lindo que eu sonhei para mim!



Getúlio Abelha, cantor, compositor e ator

