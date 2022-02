"Voo 168": O POVO realiza debate sobre documentário nesta quinta, 24

O encontro ocorre presencialmente para convidados no Museu da Fotografia. O público também pode acompanhar o debate pelo canal do O POVO no YouTube

A estreia do filme “Voo 168: A Tragédia da Aratanha” acontece nesta quinta-feira, 24, na plataforma O POVO+. Para marcar o lançamento, serão disponibilizados os bastidores do documentário e, em seguida, será realizado um debate ao vivo com os idealizadores da produção. A transmissão acontece às 20h30min no canal do O POVO no YouTube.

O lançamento de “Voo 168: A Tragédia da Aratanha” ocorre presencialmente para convidados no Museu da Fotografia. Dirigido por Arthur Gadelha, Cinthia Medeiros e Demitri Túlio, este é o primeiro longa-metragem original do O POVO e reúne detalhes do acidente com o avião da Vasp que ocorreu em Pacatuba em 1982. Todos os 137 ocupantes da aeronave morreram no desastre, incluindo empresários cearenses, como Edson Queiroz.

O trabalho teve participação de 12 profissionais do Núcleo de Audiovisual do O POVO. Ao longo do filme são apresentadas histórias da colisão e depoimentos de pessoas que estiveram próximas da tragédia, como um dos bombeiros que trabalharam na operação de resgate de vítimas. Há também relatos de jornalistas que participaram da cobertura, de familiares e amigos de vítimas que estavam no avião.

“Voo 168: A Tragédia da Aratanha” ficará disponível na plataforma O POVO+. O Vida&Arte fez um passo a passo de como acessar o filme por meio do serviço multistreaming. O espaço reúne outras obras audiovisuais, como a série “Guerra Sem Fim”.

Debate sobre o filme “Voo 168”

Quando: quinta-feira, 24, às 20h30min

Onde: O POVO no YouTube



