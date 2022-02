"Voo 168": Saiba como assistir a filme sobre tragédia aérea no Ceará

Documentário é o primeiro longa-metragem original do O POVO+ e reúne detalhes do acidente com o avião da Vasp em Pacatuba

Será lançado nesta quinta-feira, 24, o documentário “Voo 168: A Tragédia da Aratanha”. A obra é o primeiro longa-metragem original do O POVO+, plataforma multistreaming do Grupo O POVO. O filme reúne detalhes do acidente que ocorreu com o avião da Vasp que colidiu com a Serra da Aratanha, em Pacatuba, em 1982. A produção estará disponível exclusivamente para assinantes do O POVO+ a partir das 19 horas na seção “Séries e Docs”.

O Vida&Arte preparou um passo a passo para ajudar seus leitores a acessarem o filme dentro do serviço. O POVO+ foi lançado em 2020 e é uma plataforma exclusiva com conteúdos interativos e jornalísticos para seus assinantes. O espaço reúne reportagens especiais, a versão digital do jornal O POVO, colunistas, cursos, palestras, webstories, séries, podcasts, documentários, livros e até clube que garante descontos em lojas parceiras.



Acesso ao filme para quem já é assinante

Para os leitores do O POVO que já assinam a plataforma, o acesso ao documentário é em poucas etapas. É possível entrar no serviço tanto pelo computador quanto por aplicativo para celulares Android e iOS. Primeiro, entre na sua conta cadastrada no OP+. Em seguida, você visualizará a tela inicial do serviço, que apresenta um panorama de algumas das produções disponíveis na plataforma.

Tela inicial do O POVO+ no computador (Foto: Reprodução)



Caso acesse pelo computador, você encontrará na área lateral do OP+ um ícone com três linhas horizontais. Ao clicar, será disponibilizada uma barra com os menus do serviço, incluindo “Reportagens Especiais”, “Web Stories” e “Séries e Docs”. É nesta última seção onde estará o “Voo 168: A Tragédia da Aratanha”. Basta, então, clicar nessa opção para poder assistir ao filme.

Tela inicial do O POVO+ em celular Android (Foto: Reprodução)



Se você desejar entrar na plataforma pelo celular, os menus citados anteriormente estarão em uma barra abaixo do símbolo “OP+”. Assim, é necessário apenas movimentá-la até encontrar a seção “Séries e Docs”.

Acesso ao filme para quem ainda não é assinante

Como dito anteriormente, o documentário sobre a tragédia envolvendo o avião da Vasp estará disponível somente para assinantes do O POVO+. Caso o leitor ainda não tenha assinado o serviço, é preciso entrar na página inicial da plataforma, em que haverá informações sobre os benefícios do espaço e os passos necessários para realizar a assinatura.

Há três planos possíveis de assinatura, e assim o leitor consegue escolher a opção que melhor se encaixar em seu perfil:

Plano OP+ (R$1,99/mês*) : nesse plano, o assinante tem acesso ao OP+ , a primeira plataforma multistreaming de jornalismo e cultura da América Latina, opinião de diversos colunistas cearenses e nacionais, mais de 500 reportagens especiais, séries e documentários exclusivos e preferência na inscrição em eventos presenciais para assinantes; além disso, o assinante desse plano se torna membro do “Clube OP+ ”, com descontos exclusivos em produtos e serviços diversos. *O preço de “R$1,99” é promocional para o primeiro mês; depois do fim desse período, o valor se torna R$ 9,99 mensais

: nesse plano, o assinante tem acesso ao , a primeira plataforma multistreaming de jornalismo e cultura da América Latina, opinião de diversos colunistas cearenses e nacionais, mais de 500 reportagens especiais, séries e documentários exclusivos e preferência na inscrição em eventos presenciais para assinantes; além disso, o assinante desse plano se torna membro do ”, com descontos exclusivos em produtos e serviços diversos. *O preço de “R$1,99” é promocional para o primeiro mês; depois do fim desse período, o valor se torna R$ 9,99 mensais Plano “Light” (R$40,90/mês): além do acesso ao OP+ o assinante recebe em casa a versão impressa do Jornal O POVO aos sábados, domingos e segundas.

além do acesso ao o assinante recebe em casa a versão impressa do Jornal aos sábados, domingos e segundas. Plano “Premium” (R$65,90/mês): há todos os benefícios da versão digital, recebimento do Jornal O POVO de domingo a domingo e até preferência na inscrição de eventos presenciais promovidos para assinantes.

Em todos os planos é possível cancelar a assinatura quando desejar. Para a inscrição na plataforma, é necessário informar dados como CPF e nome completo, além de fornecer um e-mail e senha de cadastro. Em seguida, você é direcionado à página de pagamento e, depois, poderá finalizar o processo.

Com a conta criada, para assistir ao documentário basta seguir as etapas descritas no tópico para assinantes. Nesta quinta-feira, 24, será lançado também o episódio de bastidores da produção no YouTube do O POVO Online. Em seguida, haverá um debate transmitido ao vivo com a equipe responsável pelo documentário.



Voo 168: A Tragédia da Aratanha

Quando: a partir das 19 horas desta quinta-feira, 24

Onde: seção "Séries e Docs" do O POVO+

