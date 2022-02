Morte de Paulinha Abelha: famosos prestam homenagens para artista

Após a notícia da morte da cantora Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta, vários famosos prestaram suas homenagens à cantora nesta quarta-feira, 23 de fevereiro (23/02). A morte aconteceu na noite de hoje, em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico.

Grandes nomes do forró repercutiram a notícia do falecimento de Paulinha e lamentaram a despedida da cantora que estava internada desde o dia 11 de fevereiro, por causa de problemas renais. Entretanto, em uma semana, ela entrou em coma após uma piora. Com a situação, Paulinha Abelha foi diagnosticada com uma bactéria no cérebro. As informações foram confirmadas pela assessoria de imprensa do Hospital Primavera e publicadas nas redes sociais da banda Calcinha Preta.

Wesley Safadão:

"Que tristeza te perder tão precocemente! Que sua passagem seja de muita luz e que todos aqueles que te amam sejam confortados por Deus. Meus sentimentos a família, fãs e amigos!", escreveu o cantor em homenagem publicada em suas redes sociais.

Xand Avião:

"O choro da sanfona hoje é de tristeza. Descanse em paz, Paulinha, e que Deus conforte os corações de todos os familiares, amigos e fãs", escreveu o cantor.

Frank Aguiar:

"O Brasil e o mundo perdem uma grande artista, dona de uma voz incomparável. Minha solidariedade aos familiares, amigos e fãs", escreveu o cantor no Instagram.

Juliette:

"Meu Nordeste está em luto pois uma das maiores vozes do forró nos deixou hoje. Paulinha Abelha marcou gerações, inclusive a minha, e é com a sua música e carisma que sempre será lembrada. Meus sentimentos aos familiares, fãs e amigos. Descanse em paz, Paulinha", publicou a paraibana no Twitter.

Banda Magníficos:

"O forró está de luto. É com grande pesar que recebemos a notícia do falecimento de Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta. Nossos sentimentos a todos os familiares, amigos e fãs. Que sua alegria contagie a todos onde quer que esteja. Descanse em paz"

Getúlio Abelha:



"Meu sobrenome artístico é por causa dela, um grande ícone do forró, me deixou muito amor e inspiração, infelizmente nunca consegui abraçar, mas vou carregar pra sempre a marca dela na minha trajetória", publicou o cantor no Twitter.

Adma Andrade, da banda Limão com Mel

"Nós oramos, oramos muito pela cura, e a nossa irmã, nossa amiga, nossa ídola foi curada.

Não da maneira que nós humanos gostaríamos, mas como Deus permitiu. Curada deste mundo.

Quem teve a mínima experiência com Paulinha sabe o ser humano apaixonante que ela era, de um coração grandioso e uma energia incrível.

Hoje a gente se despede do corpo, e como vai doer não abraçá-la, não ver mais esse sorriso preenchendo o ambiente onde chegava, a sua alegria contagiante. Mas, com toda certeza a história linda que construiu ficará pra sempre em nossas memórias e corações. Paulinha deixa um legado, uma legião de fãs, amigos, uma mensagem sobre a brevidade da vida vivida intensamente sendo capaz de deixar fortemente a sua marca no mundo. Pra nós que ficamos, muita força, entendimento e paz! Descansa em paz, abelhinha!", publicou a cantora em seu Instagram.

Beto Caju:

"Jamais esquecerei os momentos que pude estar ao seu lado, nos shows e nas gravações da banda Calcinha Preta", escreveu o compositor de diversos hits de bandas de forró.

