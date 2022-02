Morte de Paulinha Abelha: Calcinha Preta perdeu dois vocalistas em quatro meses

Paulinha Abelha morreu nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, após ser internada por problemas renais. Ela, que depois foi diagnosticada com uma bactéria no cérebro, entrou e coma, mas não sobreviveu.

É a segunda perda que a banda de forró Calcinha Preta enfrenta em quatro meses. Em novembro de 2021, o primeiro vocalista do grupo, Sidney Batata foi encontrado morto em sua casa, em Nossa Senhora do Socorro, em Sergipe. O Instituto Médico Legal (IML) avaliou que a morte poderia ter sido provocada por uma arma branca.

O cantor participava das atividades da banda em sua formação inicial, desde 1995. Na época, fazia dupla com Luciana Linhares.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2009, o baixista e diretor artístico Gilson Batata também faleceu em Caicó, no Rio Grande do Norte, após um infarto agudo do miocárdio. Ele era integrante do grupo de forró havia sete anos.

Morte de Paulinha Abelha

Nesta quarta-feira, 23, a assessoria de imprensa do Hospital Primavera confirmou a morte de Paulinha Abelha. "O Hospital Primavera comunica, com pesar, que a cantora, Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, Paulinha Abelha, faleceu hoje às 19h26 em decorrência de um quadro de comprometimento multissistêmico", escreveu em nota.

"Nas últimas 24 horas apresentou importante agravamento de lesões neurológicas, constatadas em ressonância magnética, e associada a coma profundo. Foi então iniciado protocolo diagnóstico de morte encefálica, que confirmou hipótese após exames clínicos e complementar específicos", continuou.

A cantora estava internada desde o dia 11 de fevereiro, por causa de problemas renais. Entretanto, em uma semana, ela entrou em coma após uma piora. Com a situação, Paulinha Abelha foi diagnosticada com uma bactéria no cérebro.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags